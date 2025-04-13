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Какие установки были на игру от тренера? Игрок Руха рассказал об указаниях Пономарева

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Какие установки были на игру от тренера? Игрок Руха рассказал об указаниях Пономарева

Фото: Рух

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Полузащитник "Руха" Василий Рунич прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче против "Александрии":

Наш главный тренер настраивал нас искать свободные зоны в оборонительных редутах "горожан", открываться так, чтобы партнерам было проще делать передачи за спины защитников, а также успевать встречать соперников в средней зоне.

"Александрия" любит контролировать мяч, поэтому важно было умело действовать в отборе и усложнять им позиционное наступление. Поскольку в середине второго тайма удалось выровнять положение, с задачей справились. На мой взгляд, счет по игре соответствовал действительности. Обе команды не отсиживались в защите, однако до голевых моментов дело доходило очень редко.

Ранее главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мнением о судействе в матче 24 тура УПЛ.

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Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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