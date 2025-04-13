Какие установки были на игру от тренера? Игрок Руха рассказал об указаниях Пономарева

Полузащитник "Руха" Василий Рунич прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче против "Александрии":

Наш главный тренер настраивал нас искать свободные зоны в оборонительных редутах "горожан", открываться так, чтобы партнерам было проще делать передачи за спины защитников, а также успевать встречать соперников в средней зоне.

"Александрия" любит контролировать мяч, поэтому важно было умело действовать в отборе и усложнять им позиционное наступление. Поскольку в середине второго тайма удалось выровнять положение, с задачей справились. На мой взгляд, счет по игре соответствовал действительности. Обе команды не отсиживались в защите, однако до голевых моментов дело доходило очень редко.