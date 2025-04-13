Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Какие установки были на игру от тренера? Игрок Руха рассказал об указаниях Пономарева
Придерживались всех рекомендаций
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Василий Рунич прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче против "Александрии":
Наш главный тренер настраивал нас искать свободные зоны в оборонительных редутах "горожан", открываться так, чтобы партнерам было проще делать передачи за спины защитников, а также успевать встречать соперников в средней зоне.
"Александрия" любит контролировать мяч, поэтому важно было умело действовать в отборе и усложнять им позиционное наступление. Поскольку в середине второго тайма удалось выровнять положение, с задачей справились. На мой взгляд, счет по игре соответствовал действительности. Обе команды не отсиживались в защите, однако до голевых моментов дело доходило очень редко.
Ранее главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мнением о судействе в матче 24 тура УПЛ.
Популярное сейчас
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Еще один украинец дебютировал в MLS: сразу стал одним из лучших
- "Будем думать, еще разговаривать": Вернидуб – о регламентных и кадровых нюансах доигрывания встречи с Шахтером
- Роберто Моралес: Ракицкий никогда не воспринимался как человек, как-то приближенный к украинским идеям
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото