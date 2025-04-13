Матч Ворскла – Полесье был временно приостановлен из-за воздушной тревоги

"Ворскла" и "Полесье" встречаются в рамках 24 тура чемпионата Украины. На 23 минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги.

В Полтаве и области начала раздаваться сирена из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения. Команды отправились к укрытиям.

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В общей сложности угроза удара с воздуха длилась 11 минут. Команды вышли из укрытий и практически сразу возобновили игру.

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