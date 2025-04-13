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Матч Ворскла – Полесье был временно приостановлен из-за воздушной тревоги
Очередная угроза атаки россиян
Фото: ФК Полісся
"Ворскла" и "Полесье" встречаются в рамках 24 тура чемпионата Украины. На 23 минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги.
В Полтаве и области начала раздаваться сирена из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения. Команды отправились к укрытиям.
В общей сложности угроза удара с воздуха длилась 11 минут. Команды вышли из укрытий и практически сразу возобновили игру.
За ходом событий в Полтаве следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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