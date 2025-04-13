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Заря – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Битва середняков, у которых еще есть шанс подняться и выше
Фото: ФК Зоря
Воскресную программу 24 тура чемпионата Украины очным противостоянием закроют "Заря" и "Верес". Луганчане сейчас находятся на седьмой позиции, ровенчане идут на девятой. У команд 32 и 29 очков соответственно. "Заря" еще и имеет матч в запасе, поэтому до сих пор сохраняет теоретические шансы на борьбу за еврокубки.
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Транслировать в прямом эфире этот поединок будет УПЛ ТВ. Этот канал доступен на OTT-платформе MEGOGO.
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Украинская Премьер-лига, 24 тур
13 апреля, 18:00. "Стадион имени Валерия Лобановского" (Киев)
"Заря" – "Верес"
Текстовая трансляция: UA-Футбол>>>
Прямая видеотрансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
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