Второе киевское дерби подряд. Стартовые составы на матч Левый Берег - Колос

В 24-м туре УПЛ встречаются "Левый Берег" и "Колос".

Виталий Первак поставил такой стартовый состав:

Механив – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Косовский, Синица, Банада – Шастал, Ризнык, Когут

Руслан Костышин выбрал следующих 11 игроков, которые выйдут с первых минут:

Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик – Красничи– Ррапай, Гагно – Велетень, Сидоров, Третьяков

Это второй матч между командами в УПЛ и первый на стадионе "Левый Берег". Прошлая встреча между командами закончилась вничью 0:0.

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До матча "Левый Берег" занимает 12-е место с 22-мя баллами. "Колос" - 13-й с 21-м баллом.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.