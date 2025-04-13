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Второе киевское дерби подряд. Стартовые составы на матч Левый Берег - Колос
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК Лівий Берег
В 24-м туре УПЛ встречаются "Левый Берег" и "Колос".
Виталий Первак поставил такой стартовый состав:
Механив – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Косовский, Синица, Банада – Шастал, Ризнык, Когут
Руслан Костышин выбрал следующих 11 игроков, которые выйдут с первых минут:
Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик – Красничи– Ррапай, Гагно – Велетень, Сидоров, Третьяков
Это второй матч между командами в УПЛ и первый на стадионе "Левый Берег". Прошлая встреча между командами закончилась вничью 0:0.
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До матча "Левый Берег" занимает 12-е место с 22-мя баллами. "Колос" - 13-й с 21-м баллом.
Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.
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