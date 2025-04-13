УПЛ. Ворскла – Полесье 0:2. Команда Ашура рвется в еврокубки

Воскресную программу 24-го тура в украинской Премьер-Лиге открывали очным поединком "Ворскла" и "Полесье".

Что касается стартовых составов, то у "Полесья" в центре обороны на этот раз снова вышел Матич, а Сарапий оказался на скамье запасных. В опорной зоне вместо него вышел Андриевский. В "Ворскле" не играли травмированный Кулач и дисквалифицированный Скляр, а на поле вышли сразу два номинальных форварда - Иеде и Ндукве.

"Полесье" начало матч активно. Уже на первой минуте подачу Крушинского с правого фланга штрафной на дальней стойке перевел на угловой Крупский. Хозяева ответили моментом Кане, который обокрал Матич на правом фланге атаки, но пробил в сетку с внешней стороны.

В первые минуты больше мячом владели гости. Именно они неожиданно открыли счет. Крушинский метров с 12 головой замкнул подачу Бабенко с левого фланга. 0:1

Через несколько минут шанс сравнять счет имела полтавская команда. Передачу Малыша на правом фланге штрафной Крупский завершал ударом низом в дальнюю штангу.

На 23-й минуте объявлена ​​воздушная тревога, поэтому команды пошли в укрытие. К счастью, опасность длилась недолго и уже через 12 минут команды продолжили матч.

После возобновления матча игра шла преимущественно в центре поля, моментов команды создавали не много. Заброс на Ндукве на правый фланг штрафной площадки завершился неудачным ударом форварда.

Увеличивать преимущество своей команды мог Гуцуляк. Андриевский с левого фланга отдал в центр штрафной, где Алексей в касание пробил мимо дальней стойки. Подача штрафной с правого фланга от Кане завершилась ударом головой Ндукве, но Кудрик без проблем забрал круглого.

По итогам первого тайма при равной игре "Полесье" смогло реализовать свой момент, а "Ворскла" - нет.

На старте второго тайма после подачи углового опасно пробивал Салабай, но удар прошел над воротами. Во втором тайме было больше борьбы, чем футболу. Как следствие, команды много фолили и получали предупреждение.

Крушинский опасно рвался к воротам соперника, но залез в офсайд. Подача углового с правого фланга Гуцуляка ничем опасным не завершилась. Назаренко пробросил мяч себе на ход на левом фланге атаки, но выпустил его за линию.

Подачу с углового Челядин продолжил на дальнюю стойку, где Сарапий ценой повреждения не позволил Иеде расстрелять пустые ворота.

В конце встречи арбитр матча Виталий Романов удалил Салабая. Казалось, Антон ничего такого не сделал, что оценивалось бы на красную карточку, но арбитр так решил.

Уже в добавленное арбитром время житомиряне удвоили преимущество. Отличился Йосефи, заменивший Андриевского.

После победы "Полесье" закрепилось на 4-й позиции и имеет в своем активе 41-е очко. "Ворскла" осталась на 14-й позиции с 21-м баллом в активе. Трудно будет команде Максимова на финише сезона.

24-й тур УПЛ

Житомир. "Центральный"

"Ворскла" - "Полесье" 0:2

Гол: Крушинский, 16, Йосефи, 90

"Ворскла": Исенко - Крупский, Хрипчук (Фернан, 80), Павлюк, Пердута - Кане (Мякушко, 63), Малыш (Челядин, 63), Авдиле, Салабай - Иеде, Ндукве (Островский, 63).

"Полесье": Кудрик - Майсурадзе (Тейлор, 46), Чоботенко, Матич, Михайличенко - Андриевский (Йосефи, 75), Бабенко, Крушинский (Сарапий, 61) - Гуцуляк, Батиста (Бристрич, 90+2), Назаренко (Гонсалвеш, 75).

Предупреждения: Авдили, 39, Крупский, 78 – Матич, 42, Михайличенко, 53, Назаренко, 54, Сарапий, 71, Гонсалвеш, 78.

Удаление: Салабай, 87.