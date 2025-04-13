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Насколько может выбыть бразильский легионер Александрии. Названо повреждение полузащитника

Премьер-лига

Завтра все будет известно

Насколько может выбыть бразильский легионер Александрии. Названо повреждение полузащитника

instagram.com/fcolexandriya

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Во вчерашней игре между "Александрией" и "Рухом" игрок гостей, бразилец Безерра, получил повреждение и на 17-й минуте вынужден был попросить замену.

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По имеющейся информации, завтра игроку проведут МРТ, ведь он жалуется на боли в спине. После МРТ будет известно, сколь надолго выбудет Безерра.

За этот сезон полузащитник "Александрии" провел 24 поединка в рамках УПЛ, забил шесть голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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