Ворскла второй подряд матч остается в меньшинстве: игрок полтавчан снова получил красную

В поединке 24 тура чемпионата Украины "Ворскла" встречается с "Полесьем". К концу встречи полтавчане остались в меньшинстве.

В борьбе на фланге было несколько столкновений, а в одном из них Салабай пошел на грубый фол против соперника, еще и задел его рукой. Арбитр сразу продемонстрировал Антону красную карточку.

Для 22-летнего футболиста это дебютное удаление в карьере.

Добавим, что "Ворскла" второй раз подряд завершает матч УПЛ в меньшинстве. В прошлом поединке Александр Скляр получил две желтые карточки.