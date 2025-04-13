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Ворскла второй подряд матч остается в меньшинстве: игрок полтавчан снова получил красную

Премьер-лига

На этот раз – прямую

Ворскла второй подряд матч остается в меньшинстве: игрок полтавчан снова получил красную

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
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В поединке 24 тура чемпионата Украины "Ворскла" встречается с "Полесьем". К концу встречи полтавчане остались в меньшинстве.

В борьбе на фланге было несколько столкновений, а в одном из них Салабай пошел на грубый фол против соперника, еще и задел его рукой. Арбитр сразу продемонстрировал Антону красную карточку.

Для 22-летнего футболиста это дебютное удаление в карьере.

Добавим, что "Ворскла" второй раз подряд завершает матч УПЛ в меньшинстве. В прошлом поединке Александр Скляр получил две желтые карточки.

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