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Точка в матче. Легионер забил дебютный гол за Полесье в ворота Ворсклы – ВИДЕО
С третьей попытки
polissyafc.com
"Ворскла" и "Полесье" завершили очное противостояние 24 тура УПЛ. На 90-й минуте житомиряне удвоили счет в поединке.
Руслан Бабенко сыграл на перехвате и отдал на Йосефи. Тот протащил мяч в штрафную и с третьей попытки все же протолкнул круглого в ворота.
На момент гола волки играли в большинстве, ведь на 87 минуте Салабай получил прямую красную карточку.
Израильский игрок появился на поле со скамейки для запасных на 75 минуте. Для него это первое результативное действие в украинском чемпионате. Он провел за "Полесье" шесть матчей в УПЛ.
Благодаря победе "волки" удержались на четвертой позиции. Отрыв от третьего "Шахтера" составляет девять очков.
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