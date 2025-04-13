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Точка в матче. Легионер забил дебютный гол за Полесье в ворота Ворсклы – ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

С третьей попытки

Точка в матче. Легионер забил дебютный гол за Полесье в ворота Ворсклы – ВИДЕО

polissyafc.com

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" и "Полесье" завершили очное противостояние 24 тура УПЛ. На 90-й минуте житомиряне удвоили счет в поединке.

Руслан Бабенко сыграл на перехвате и отдал на Йосефи. Тот протащил мяч в штрафную и с третьей попытки все же протолкнул круглого в ворота.

На момент гола волки играли в большинстве, ведь на 87 минуте Салабай получил прямую красную карточку.

Израильский игрок появился на поле со скамейки для запасных на 75 минуте. Для него это первое результативное действие в украинском чемпионате. Он провел за "Полесье" шесть матчей в УПЛ.

Благодаря победе "волки" удержались на четвертой позиции. Отрыв от третьего "Шахтера" составляет девять очков.

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