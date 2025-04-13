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Шапаренко отметил круглый юбилей в составе Динамо
Получилось победно
Фото: ФК Динамо
Вчерашний матч против "Кривбасса" стал для полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко юбилейным. Он провел 200 поединков в составе первой команды киевлян.
132 матча он сыграл в Украинской Премьер-лиге, 27 – в Лиге чемпионов, 23 – в Лиге Европы, 11 – в Кубке Украины, четыре – в Лиге Конференций, три – в Суперкубке Украины. Все встречи указаны с учетом как основных, так и квалификационных раундов.
Первый матч Николай провел 18 ноября 2017 года. Тогда – в поединке против “Зирки” (Кропивницкий) – он заменил Жуниора Мораэса.
В общей сложности Шапаренко отметился 28 голами и 33 ассистами.
Полузащитник присоединился к "Динамо" летом 2015 года, перейдя из "Мариуполя".
Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. Его контракт с киевлянами действует до сентября 2026 года.
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