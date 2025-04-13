УПЛ. Левый Берег - Колос 0:2. Костышин разобрал Первака

Встреча представителей нижней части турнирной таблицы, прямых конкурентов и соседей. Одна из вариаций киевского дерби в УПЛ. Все эти характеристики как бы намекали на достаточно вязкий и закрытый характер игры. Так и в определенном смысле произошло. Благо, прекрасные погодные условия позволяли действовать раскованно.

Игра проходила на встречных курсах. Мяч особо не задерживался в центре поля. Со стороны ковалевцев активным был Ррапай. Но то албанскому хавбеку не хватало точности в завершающей стадии, то традиционно надежно себя показывал первый номер "аистов" Механив. Если же говорить об опасности со стороны хозяев, то самый острый момент в одно лицо создал один из братьев Когутов - Михаил. Только перекладина спасла ковалевцев после крученого удара вингера хозяев из-за пределов штрафной площадки.

Тем не менее, голов в нашем противостоянии пришлось ждать недолго. Прямо на экваторе первых 45 минут Велетень "черпачком" забросил в штрафную зону, а Сидоров успешно воспользовался рикошетом от Банады и буквально протолкнул кожаного в ворота. Первый матч в основе и первый гол за "Колос" для Сидорова.

Примечательно, что как правило боевые и неуступчивые в хорошем смысле футболисты "Левого Берега" в этом матче частенько проигрывали физическую борьбу один в один для своих ковалевских визави. В противостояниях такого ранга это очень важный компонент. Тот кто преобладает в стыках и дуэлях, тот и ведет игру.

"Аисты" бросились сразу отыгрываться, но какого-то конструктива впереди не получалось от слова совсем. Подводили эмоции футболистов Виталия Первака. В частности, камеры выловили как на ровном месте поссорились Шастал и Синица - пришлось даже арбитру Коваленко вмешиваться. В основном хозяева в своем арсенале предпочитали верховые забросы и банальные навесы. А остальное просто не работало - ковалевцы достаточно низко садились в блок. При этом обе команды вообще не пренебрегали мелкими фолами, чтобы сбивать общий темп встречи.

Удвоить преимущество перед самым занавесом мог Велетень, однако его удар без проблем потянул вышеупомянутый Механив. Впрочем, с этой задачей успешно справился Бурда. Ррапай исправился за прошлые упущенные возможности и подал прямо на голову центрбеку, а обороняющиеся полностью проспали Никиту. В итоге, экс-защитник "Динамо" без проблем прошил голкипера.

Казалось, что после такого удара "Левый Берег" уже не оправится. 1-8 по ударам по состоянию на начало второго тайма ярко описывали ситуацию на поле. Но, следует отдать должное "желто-черным". Хозяева не стушевались окончательно и не бросили играть. Более того, уже на самом старте второй половины киевляне могли отыграть один мяч. Стремительную фланговую атаку "аистов" вратарской ошибкой "завершил" Пахолюк. Но судья обратился за помощью к VAR и отменил взятие ворот из-за офсайда у Синицы в начале той контры.

Время однозначно играло в пользу именно ковалевцев. Подопечные Костышина никуда не спешили и спокойно строили свои позиционные атаки. Хозяева же понемногу начали "наедаться" и непреднамеренно сбавляли скорости. Хотя и останавливаться "аисты" тоже не думали. Команда Виталия Первака огрызалась, старалась и даже вернула к своим ногам инициативу, но все время какого-то компонента не хватало. Именно в атакующей стадии. То ли точности, то ли какой-то оригинальной идеи. Так как просто напролом пробиться "Левому Берегу" не удавалось. "Колос" грамотно оборонялся и оттеснял соперников от своих ворот. Коуч хозяев даже перестроил формацию на более атакующую, однако и это особо не помогало.

Больше всего в составе хозяев хотел проявить себя Шастал. Дмитрий обострял на скорости, сам протягивал мяч на дриблинге, но партнеры банально не успевали за ним.

Руслан Костышин полностью отошел от идей "тотального футбола" Александра Поздеева и сделал ставку на простой, но в то же время эффективный подход. В "сухом" остатке "Колос" локально и стратегически переиграл "Левый Берег". После этого матча ковалевцы поднимаются на 11-е место в турнирной таблице, а "аисты" падают в зону стыков.

24-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 13-е апреля

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Голы: Сидоров 23, Бурда 45+1

"Левый Берег": Механив, Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал (Астахов 46), Банада (Приходько 61), Косовский, Синица (Диегу 82), Шастал, Когут М. (Галас 62), Ризнык (Сухорочко 62).

Запасные: Сташкив, Караващенко, Астахов, Самар, Диего, Войцеховский, Кобзарь, Галас, Приходько, Гереш, Сухоручко.

Главный тренер: Виталий Первак.

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козык, Гагно (Элиас 88), Красничи, Ррапай (Ориховский 74), Велетень, Сидоров (Боливар 73), Третьяков (Алефиренко 79).

Запасные: Горох, Поправка, Мысак, Демченко, Теллес, Стефан-Маринель, Алефиренко, Ориховский, Гусол, Боливар, Денисенко, Ковталюк.

Главный тренер: Руслан Костышин.

Предупреждения: Бондаренко 36, Астахов 55, Ориховский 86.

Арбитр: Коваленко Андрей.