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Цена – спасение. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:0

Премьер-лига
Обновлено

Команды бьются за то, чтобы не вылететь

Цена – спасение. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще не все решено в борьбе за выживание, но "Оболонь", победив прямого конкурента, сделала весомый шаг на встречу тому, чтобы не вылететь. Переоценить значение этого успеха "пивоваров" невозможно.

"Черноморец" в свою очередь не сумел развить успех, добытый в матче с ЛНЗ. Одесситы увязают в борьбе за выживание.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – в новости ниже.

Фотогалерея

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