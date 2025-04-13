Цена – спасение. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Черноморец 1:0

Еще не все решено в борьбе за выживание, но "Оболонь", победив прямого конкурента, сделала весомый шаг на встречу тому, чтобы не вылететь. Переоценить значение этого успеха "пивоваров" невозможно.

"Черноморец" в свою очередь не сумел развить успех, добытый в матче с ЛНЗ. Одесситы увязают в борьбе за выживание.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – в новости ниже.

Фотогалерея