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Дебютный гол нападающего. Колос открыл счет в матче с Левым Берегом. Видео гола

Премьер-лига

Первый гол нападающего

Дебютный гол нападающего. Колос открыл счет в матче с Левым Берегом. Видео гола

Фото: metalist1925.com

Новина українською

"Колос" открыл счет в матче с "Левым Берегом".

Гостевой клуб организовал атаку. "Левый Берег" не разобрался в защите и мяч срикошетил к Сидорову. Нападающий забил первый гол за киевский клуб.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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