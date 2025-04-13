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Дебютный гол нападающего. Колос открыл счет в матче с Левым Берегом. Видео гола
Первый гол нападающего
Фото: metalist1925.com
"Колос" открыл счет в матче с "Левым Берегом".
Гостевой клуб организовал атаку. "Левый Берег" не разобрался в защите и мяч срикошетил к Сидорову. Нападающий забил первый гол за киевский клуб.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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