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После стандарта. Колос удваивает преимущество в конце. Видео гола
Это было красиво
Фото: ФК Колос
"Колос" удвоил преимущество в счете в матче против "Левого Берега".
Гости получили право на пробитие углового. Подали мяч в штрафную. Там Никита Бурда реализовал свой шанс.
Видео гола:
Для Никиты Бурды - первый гол за "Колос".
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Напомним, что первый гол "Колоса" забил Алексей Сидоров. Смотрите видео на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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