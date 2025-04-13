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После стандарта. Колос удваивает преимущество в конце. Видео гола

Премьер-лига

Это было красиво

После стандарта. Колос удваивает преимущество в конце. Видео гола

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" удвоил преимущество в счете в матче против "Левого Берега".

Гости получили право на пробитие углового. Подали мяч в штрафную. Там Никита Бурда реализовал свой шанс.

Видео гола:

Для Никиты Бурды - первый гол за "Колос".

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Напомним, что первый гол "Колоса" забил Алексей Сидоров. Смотрите видео на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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