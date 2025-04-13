Матч команд из середины таблицы. Известны составы на игру Заря - Верес

В 24-м туре УПЛ состоится матч между "Зарей" и "Вересом". Он пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Старт - в 18:00.

Луганчане сейчас занимают 7-е место в таблице (32 очка), а ривненчане имеют 9-ю позицию (29 очков). Известны стартовые составы на это противостояние.

Стартовый состав "Зари": Сапутин Александр, Дрышлюк Кирилл, Попара Деян, Василец Максим, Вантух Роман, Жуниор Рейс, Слесар Артем, Яцык Александр, Антюх Денис, Мичин Петар, Будковский Филипп (К).

Запасные: Турбаевский Никита, Мацапура Дмитрий, Кирюханцев Игорь, Вакула Владислав, Кораблин Тимур, Тронтель Жан, Маткевич Андрей, Горбач Игорь, Супряга Владислав.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Куция Гиорги, Гончаренко Роман, Вовченко Семен, Шевченко Евгений, Клец Дмитрий, Харатин Игорь, Луан, Дахновский Виталий, Степанюк Руслан (К), Гайдучик Николай.

Запасные: Кулик Михаил, Когут Богдан, Протасевич Михаил, Чечер Даниил, Балаба Назар, Смиян Максим, Кучеров Валерий, Шарай Владислав, Годя Дмитрий, Венделл, Выдрич Антон.