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Нападающий Оболони Бычек: Дальше Динамо у нас - будет весело
Поговорили о последних результатах "пивоваров"
Фото: Оболонь
Полузащитник "Оболони" Константин Бычек проанализировал победный матч с "Черноморцем" (1:0) в 24-м туре УПЛ.
- Смотрим в турнирную таблицу - возможно, немного спокойнее "Оболони" теперь после двух предыдущих матчей. Что сейчас на душе чувствуете?
- Легенькое, так скажем, облегчение, но это не исправляет той ситуации, где мы сейчас находимся. Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Дальше "Динамо" у нас - будет весело.
- Вам, возможно, немного повезло, потому что в этом месяце много матчей в Киеве - 3 домашних, игра с "Динамо" на стадионе им. Где-то хорошо, что нет этих переездов - можно тщательнее подготовиться к матчу?
- Думаю, да, это плюс - играть в Киеве, никуда не ехать. Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, поэтому это плюс большой.
- Какая сейчас атмосфера в команде? Было очень важно вам эти 6 очков набрать - вы их добыли с "Ингульцом" и "Черноморцем". Как внутри коллектива воспринимается этот результат?
- Очень позитивно воспринимается. У нас и до этого была очень хорошая атмосфера, ничего такого не было, что мы проигрывали. Да, это немножко сбивало в каких-то моментах, но коллектив всегда был позитивно настроен, все было внутри коллектива очень классно и круто. Сейчас еще больше, возможно, какой-то толчок нам - и будем дальше еще лучше и лучше играть.
- Куда можно вытолкнуть "Оболонь"?
- Где-то в серединку пока можно вытолкнуть - а там дальше будет видно.
- Руслан Черненко пенальти пробивал, он очень хотел забить. Мы слышали, как его публика сегодня поддерживала. Он не реализовал свою возможность. Кто следующий будет бить пенальти? Или с капитаном не спорят?
- Да не то, что не спорят. Мы ему все доверяем, он наш капитан. Думаю, доверие к нему внутри коллектива от всех ребят большое, и никто даже не спорил, кто будет бить этот пенальти - он подошел и пробил. Не забил - ничего страшного, мы его поддержали. Двигаемся дальше, все хорошо.
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