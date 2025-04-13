Нападающий Оболони Бычек: Дальше Динамо у нас - будет весело

Полузащитник "Оболони" Константин Бычек проанализировал победный матч с "Черноморцем" (1:0) в 24-м туре УПЛ.

- Смотрим в турнирную таблицу - возможно, немного спокойнее "Оболони" теперь после двух предыдущих матчей. Что сейчас на душе чувствуете?

- Легенькое, так скажем, облегчение, но это не исправляет той ситуации, где мы сейчас находимся. Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Дальше "Динамо" у нас - будет весело.

- Вам, возможно, немного повезло, потому что в этом месяце много матчей в Киеве - 3 домашних, игра с "Динамо" на стадионе им. Где-то хорошо, что нет этих переездов - можно тщательнее подготовиться к матчу?

- Думаю, да, это плюс - играть в Киеве, никуда не ехать. Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, поэтому это плюс большой.

- Какая сейчас атмосфера в команде? Было очень важно вам эти 6 очков набрать - вы их добыли с "Ингульцом" и "Черноморцем". Как внутри коллектива воспринимается этот результат?

- Очень позитивно воспринимается. У нас и до этого была очень хорошая атмосфера, ничего такого не было, что мы проигрывали. Да, это немножко сбивало в каких-то моментах, но коллектив всегда был позитивно настроен, все было внутри коллектива очень классно и круто. Сейчас еще больше, возможно, какой-то толчок нам - и будем дальше еще лучше и лучше играть.

- Куда можно вытолкнуть "Оболонь"?

- Где-то в серединку пока можно вытолкнуть - а там дальше будет видно.

- Руслан Черненко пенальти пробивал, он очень хотел забить. Мы слышали, как его публика сегодня поддерживала. Он не реализовал свою возможность. Кто следующий будет бить пенальти? Или с капитаном не спорят?

- Да не то, что не спорят. Мы ему все доверяем, он наш капитан. Думаю, доверие к нему внутри коллектива от всех ребят большое, и никто даже не спорил, кто будет бить этот пенальти - он подошел и пробил. Не забил - ничего страшного, мы его поддержали. Двигаемся дальше, все хорошо.