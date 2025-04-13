УПЛ. Заря - Верес 1:2. Мужики прощаются с еврокубковыми амбициями

VBET Лига. 24-й тур

13 апреля. Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

"Заря" - "Верес" 1:2

Голы: Харатин 3, Луан 12 - Харатин 52 (автогол)

"Заря": Сапутин, Дрышлюк, Попара, Василец, Слесар (Горбач 46), Яцик, Ж. Рейс (Тронтель 46), Вантух (Супряга 85), Мичин, Антюх (Кирюханцев 73), Будковский.

"Верес": Кожухарь, Куция (Протасевич 63), Вовченко, Гончаренко, Шевченко, Луан (Шарай 62), Харатин, Клец (Балаба 90+2), Дахновский (Смиян 78), Степанюк (Кучеров 78), Гайдучик.



Предупреждения: Ж. Рейс 10, Дрышлюк 37 - Куция 48, Шевченко 90, Кожухарь 91



Удаление: Василец 57

Из-за дисквалификации двух основных игроков в лице Джордана и Башича Бартуловичу пришлось прибегать к нестандартным решениям. В частности, трио центральных защитников в старте составили Вантух, Дрышлюк и Василец.

Выйти вперед "Вересу" удалось уже на первых минут. Клец идеально подал Харатину с углового почти на линию штрафной, и тот точно отправил мяч в нижний угол.





"Заря", в свою очередь, уже в следующей атаке чуть не восстановила паритет. Мичину не хватило совсем немного, чтобы замкнуть прострел Слесара.

Несмотря на перехват инициативу луганчанами, забили снова ровенцы. Дахновский получил мяч на левом фланге, отдал его Шевченко, тот выполнил то ли прострел, то ли удар, который умело подкорректировал набегавший Луан.





Еще больше шокировать "Зарю" на 18-й минуте мог Гайдучик. Луан спиной к воротам сделал неосознанный заброс в штрафную на центрфорварда, но его удар головой эффектно парировал Сапутин.

Игра шла в очень интенсивном режиме. Команды много фолили, много зарабатывали стандартов (чего только стоят 11 угловых на двоих в первом тайме).

В перерыве Бартулович провел двойную замену: фланги усилили Горбач и Тронтель.

Вторую половину встречи "Верес" начал отменно во всех аспектах, кроме реализации.

Сперва Гайдучик нашел Шевченко в штрафной, но тот не забил с убойной позиции, а затем уже и сам Николай пробил прямо в голкипера.

Наказание за расточительность пришло быстро, но не от чужих. Тронтель выполнил навес, Антюх попытался сбросить мяч дальше, и Харатин головой акцентированным ударом срезал снаряд в свои ворота.

Только вернулась интрига, как ее вскоре убил (как казалось) 19-летний Василец, совершив фол последней надежды.





В середине второго тайма "народные" продолжили транжирить моменты. Шарай не сумел нанести решающий удар на замыкании контратаки, а Степанюк чуть не распечатал девятку.

На 78-й минуте Шандрук убрал с поля Дахновского со Степанюком, и с тех пор почти что всякая острота в игре гостей пропала.

В конце матча "Заря" обрела второе дыхание, и чуть было не отыгралась в меньшинстве. Лучший шанс это сделать был у Горбача, но Кожухарь грудью отбил удар с нескольких метров.

По итогам поединка "Верес" догнал "Зарю" по очкам и вышел вперед в таблице УПЛ по дополнительным показателям, но у последних еще есть игра в запасе. За зону еврокубков подопечным Бартуловича в таком положении будет уже крайне сложно зацепиться.