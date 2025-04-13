"Делают это в своих интересах". Судейский эксперт заметил манипуляции в попытках Комитета арбитров УАФ быть открытым

Чтобы показать открытость своей работы, Комитет арбитров УАФ пригласил известного итальянского судью Риццоли на роль консультанта арбитража. Итальянец также призван анализировать решения арбитров после каждого тура. Идея правильная, ибо общественность хочет получать четкие и аргументированные ответы на иногда непонятные решения со стороны судей. Но, к сожалению, не всегда ответы от Риццоли имеют, по мнению людей, близких к судейству, правдивую аргументацию. Например, многих удивил комментарий специалиста по поводу не назначения пенальти в матче 23 -го тура "Полесье" - "Карпаты", когда игрок львовян получил удар кулаком по голове. И это вызвало большой резонанс. UA-Футбол обратился за комментарием к эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

- Риццоли говорит, что Комитет арбитров подбирает ему нарезки эпизодов для комментариев. Но, как заметно после пристальных наблюдений, Комитет иногда "прячет" арбитров и некоторые ключевые моменты не выставляет на обозрение. У вас есть этому объяснение? Например, 22-й тур УПЛ, матч ЛНЗ - "Полесье". Арбитр Балакин совершил ошибку, и она решила исход поединка. Была блокировка вратаря ЛНЗ, после чего "Полесье" забило решающий гол. Зато с этой же игры Риццоли комментировал не представляющий никакого значения момент…

- Во-первых, чтобы оценить качество судейства, нельзя рассматривать отдельные моменты в игре. Нужно смотреть целиком матч, тогда можно говорить об уровне арбитра, его ошибках и отдельных качествах. Похоже, Комитет арбитров делает нарезки для Риццоли в сфере своих интересов. Если говорить о матче ЛНЗ - "Полесье" и арбитре Балакине, то у Комитета было сомнение о правильности решения при взятии ворот. Думаю, Риццоли все таки указал бы на ошибочное решение Балакина. Поэтому, Комитет и спрятал этот эпизод. И это делается на постоянной основе. Прослеживается определенная тенденция к разным арбитрам.

- Еще один пример – матч 23-го тура "Александрия" - "Кривбасс", где арбитр Шандор не показал две красные карточки в обе стороны за фолы последней надежды. Эти моменты не попали в обозрение Риццоли. А перед тем Шандор, по мнению экспертов, плохо отсудил и ошибался против "Оболони" в матче с "Левым берегом". Тогда тоже не было анализа. За свои ошибки он не несет никакой видимой ответственности. Почему так?

- Еще раз повторюсь – прослеживается определенная тенденция по отношению к разным арбитрам. Это прерогатива Екатерины Монзуль. Только она может ответить на эти вопросы, почему интересные моменты для общественности, специалистов, команд и игроков, где арбитры ошибаются, кладутся под сукно. То ли арбитр не поставил пенальти там, где он есть, или же наоборот – ошибочно указал на точку, не показал при очевидных нарушениях красную карточку, как было с Шандором. Остается много вопросов, на которые общественность не получает ответов. Да что там общественность, команды пишут письма в Комитет арбитров и их запросы игнорируют. По тому же Шандору "Оболонь" написала два письма с просьбой прокомментировать его ошибки (а там серьезные и обоснованные претензии в матче с "Левым берегом"), и до сих пор – тишина. Возвращаясь к игре "Александрия" - "Кривбасс", скажу, что мне непонятно, как Шандор не увидел эпизода, когда Шепелев входил в штрафную, его схватили за шею и повалили на газон. Очевидная красная карточка за лишения явной возможности забить гол. И это ненормальное явление, когда по таким моментам нет комментариев. Почему Комитет не послал их Риццоли? Я не знаю.

- В обзор Риццоли попал момент из матча 23-го тура "Колос" - "Рух", связанный с игрой рукой. Но ключевой эпизод, где игрок "Колоса" Козик умышленно локтем бьет в лицо Слюсаря, почему-то исчез. Слюсарю разбили нос до крови, он не смог продолжить игру, а арбитр Кубряк даже не остановил матч, словно никакого нарушения не было. А ведь там могла быть красная карточка Козику, не так ли?

- Такое впечатление, что в этой игре отсутствовал VAR или просто у них был выходной. В конце первого тайма в моменте Козика и Слюсаря последний получил серьезную травму с подозрением на перелом носа или сотрясения. К сожалению, Кубряк не зафиксировал нарушения, а продолжил игру. И я согласен, такие моменты нельзя прятать, а наоборот, на них нужно учиться!

- Переходим к резонансному комментарию Риццоли относительно матча 23-го тура "Полесье" - "Карпаты". Его ответ вызвал бурю негодования со стороны журналистов, болельщиков и специалистов судейства. Вратарь житомирян Кудрик вместо мяча бьет кулаком в голову львовянина Невеса и вместо назначения 11-метрового удара мы слышим голос Риццоли: "Игроки столкнулись туловищами, футбол – контактная игра, поэтому нарушения – нет. Арбитр Копиевсий поступил правильно, что продолжил игру".

- Этот момент я разослал многим своим коллегам по судейству, и в США, и в Германию. Все сказали, что это нарушение правил и наказывается 11-метровым ударом. А вот комментарий Риццоли – это просто безобразие! Какая атака туловищем, если есть удар по голове кулаком? Невес опережает Кудрика, первым касается мяча, который в игре, и получает болезненный удар. Трудно понять ответ Риццоли. Зачем показывать момент с явной рукой, где Копиевский не видел, но после просмотра VAR назначил пенальти в ворота "Карпат"? И даже тут Риццоли говорит, что арбитр был в состоянии расслабленности. В какой расслабленности? Нужно было сказать, что концентрация внимания была недостаточной, или ракурс не позволил увидеть игру рукой.

- Хотелось бы, чтобы Риццоли посмотрел два похожих момента двух матчей. Первый – поединок чемпионата мира Польша - Аргентина. Вратарь Щенсны бьет по лицу Месси. Решение арбитра после просмотра VAR – 11-метровый удар. Второй – матч Лиги чемпионов "Бенфика" - "Зальцбург". Трубин бьет по голове соперника, решение арбитра такое же – 11-метровый удар.

- Конечно же, хотелось бы услышать что-то от Риццоли. Но вряд ли это произойдет. А такие нелепые ответы, как по игре "Полесье" - "Карпаты", нам не нужны. А главное – это вредит в первую очередь арбитрам. Вместе с Комитетом арбитров он несет ответственность за все сказанное, но выдает такие перлы, что многие удивляются. Тем более, наверняка Риццоли получает за свой труд вознаграждение.

- В выше перечисленных матчах, где нужно принимать ключевые решения, почему-то VAR отстраняется и не приходит на помощь арбитрам. Эту систему ввели для улучшения качества судейства, но, к сожалению, мы этого не видим. Согласны?

- Что удивляет: опытные арбитры Романов, Пасхал закрывают глаза на явные нарушения, где нужно подсказать, что это 11-метровый удар, или следует показать игроку красную карточку, но они просто растворяются в кабине. И это не первый раз, они не вмешиваются в эти вопросы. Эта безнаказанность, которая доминирует в Комитете к отдельным арбитрам, это есть следствие и показатель плохой работы во главе с Монзуль.

- И что делать? Как по вашему мнению улучшить работу и Комитета арбитров и судейского корпуса?

- Ответ простой. Комитет арбитров должен создать экспертную комиссию, которая в большинстве странах функционирует. Чтобы не один Риццоли решал – прав ли арбитр, а делала это группа специалистов. Тогда и не будет такой нелепицы, как мы слышали по игре "Полесье" - "Карпаты". Хочу напомнить, что такая комиссия из бывших опытных арбитров до прихода Коллины была при Комитете. Но он пришел, разогнал ее и решил принимать решения единолично. Почему бы сейчас не восстановить ее работу? Хотелось бы на этот вопрос получить ответ. Опять дежавю! Что при Коллине, что при Риццоли – результат тот же.