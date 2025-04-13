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Верес забил Заре дважды до 12-й минуты. После перерыва луганчане сократили отставание, но заработали красную
Бодрый старт в исполнении красно-черных
Фото: ФК Верес
В 24 туре луганский клуб и гости из Ровно играют в столице на стадионе имени Валерия Лобановского. Подопечным Шандрука удалось открыть счет в начале встречи.
Уже на 3-й минуте опытный полузащитник "Вереса" Игорь Харатин отличился в воротах соперника. Это уже его четвертое результативное действие в седьмом поединке УПЛ после перехода в расположение "красно-черных".
На 12-й минуте Луан увеличил преимущество.
На 52-й минуте Харатин возвращает интригу в матче из-за автогола. Через считанные минуты "черно-белые" остались в меньшинстве – судья удалил Максима Васильца.
Напомним, что в первом круге ровенский коллектив выиграл дома со счетом 2:1. Тогда "Заря" забила быстрый мяч на 9-й минуте, но уступила.
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