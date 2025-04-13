Тренер Левого Берега после матча с Колосом: Наигрываем на тренировках, выходим из этого и получаем мяч в свои ворота

Тренер "Левого Берега" Виталий Первак в эфире УПЛ ТВ подытожил матч против "Колоса".

Наставник рассказал, почему, по его мнению, команда проиграла.

"Причина такого результата прежде всего в самой игре и сегодня на футбольном поле наша команда проиграла все, что возможно проиграть. Все до одного футболисты. Каждый проиграл свою дуэль один в один и в целом звенья футболистов сработали ненадлежащим образом", - сказал Первак.

Менеджер объяснил, почему выпустил Ризныка в старте, а Сухоручко оставил в запасе.

"Ризнык вышел против Динамо, сыграл активно. Но выйти на замену - это одно, сыграть в старте - это другое. Так мы решили. Сухоручко работает нормально на тренировках, находится в тонусе. Это было наше решение", - ответил тренер.

Специалист объяснил причину неудачной игры на стандартах соперника.

"Здесь идет персональная ответственность футболистов. Не буду называть их фамилий, все сказал в раздевалке только что. Анализ сделаем на холодную голову, чтобы лишнего не наговорить. Игроки знают что делать. Мы все показываем, рассказываем, наигрываем на тренировках, выходим из этого и получаем мяч в свои ворота. Первый гол мы получили от того, над чем работали на тренировках", - заявил Первак.

Тренер "Левого Берега" рассказал, почему команда не переломила ход игры во втором тайме

"Мы хотели переломить, но в команде соперника опытные футболисты. Они знают, где когда время придержать, где когда паузу сделать. Не хватает мастерства. Желания было много. Но ошибки такие мелкие. Соперник не делает таких ошибок, мы такие делаем, вот оно все и получается", - сказал тренер.

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Напомним, что "Левый Берег" уступил "Колосу" со счетом 0:2 и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.