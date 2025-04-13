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Кузык расстроен, что Динамо позабивало Кривбассу легкие голы
Класс
Фото: Кривбас
Вингер "Кривбасса" Денис Кузык дал свою оценку проигранному матчу "Динамо" (0:2) в 24-м туре УПЛ.
- Практически весь 1-й тайм "Кривбасс" пытался разрушать атаки "Динамо".
- Да, мы разобрали соперника, были готовы к ним, поэтому старались все делать, чтобы играть в свой футбол, атаковать, выбегать в атаки. Считайте, "Динамо" почти ничего не создало в 1-м тайме. Один этот момент, прострел - мяч прошел всю штрафную. Не знаю как, будем смотреть, анализировать, что мы не так сделали, решать наши ошибки и двигаться дальше. Ничего страшного.
- Очень много было какой-то лишней борьбы на поле, эмоции бушевали.
- Да, настрой был на эту игру такой боевой, чтобы не проиграть борьбу на поле, поэтому очень много было всяких стыков, криков. Я считаю, что это, может, где-то лишнее немножко, сбивает темп игры. Но это эмоции, в футбол играешь ради эмоций.
- "Кривбасс" смело искал свои шансы в атаке, особенно за счет каких-то дальних ударов. Такая, может, была установка тренерского штаба?
- Да нет. Я думаю, это уже каждый футболист решал по ситуации - бить или отдавать. Не было прям такой установки.
- Когда "Динамо" осталось в меньшинстве, не показалось, что «Кривбассу» стало немного легче.
- Не сказал бы. Просто они забили очень быстро этот 2-й гол - ударили через все поле, и так получилось, что очень легко они забили. Думаю, что это, может, психологически ударило. Было преимущество, но чтобы какие-то моменты очень серьезные - этого не было.
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