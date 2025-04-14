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Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2
Команда Младена Бартуловича потерпела неудачу
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Заря" еще сохраняла надежду на выход в еврокубки. Шансы были не только теоретические, но и практические. Но поражение от "Вереса" в 24-м туре УПЛ свело эти шансы к минимуму. Будет очень трудно.
На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева Фотоподборка ее работ – ниже в новости.
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LiveDK (Kyiv)
14.04.2025 в 11:17
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