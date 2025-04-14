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Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2

Премьер-лига

Команда Младена Бартуловича потерпела неудачу

Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" еще сохраняла надежду на выход в еврокубки. Шансы были не только теоретические, но и практические. Но поражение от "Вереса" в 24-м туре УПЛ свело эти шансы к минимуму. Будет очень трудно.

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На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева Фотоподборка ее работ – ниже в новости.

Фотогалерея

Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 1Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 2Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 3Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 4Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 5Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 6Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 7Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 8Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 9Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 10Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 1Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 2Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 3Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 4Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 5Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 6Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 7Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 8Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 9Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 10Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 1Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 2Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 3Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 4Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 5Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 6Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 7Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 8Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 9Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 1Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 2Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 3Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 4Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 5Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 6Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 7Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 8Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 9Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 1Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 2Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 3Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 4Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 5Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 6Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 7Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 8Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 9Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2 - фото 10
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Комментарии
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LiveDK (Kyiv)
14.04.2025 в 11:17
Навіщо ті єврокубки Зорі, щоб у першому турі з ганьбою вилетіти зі свистом від якогось ноунейма? Нехай інші спробують, може краще і не так ганебно вийде.
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Комментарии 1
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LiveDK (Kyiv)
14.04.2025 в 11:17
Навіщо ті єврокубки Зорі, щоб у першому турі з ганьбою вилетіти зі свистом від якогось ноунейма? Нехай інші спробують, може краще і не так ганебно вийде.
Ответить
0
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