Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2

"Заря" еще сохраняла надежду на выход в еврокубки. Шансы были не только теоретические, но и практические. Но поражение от "Вереса" в 24-м туре УПЛ свело эти шансы к минимуму. Будет очень трудно.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева Фотоподборка ее работ – ниже в новости.

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