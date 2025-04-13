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Шищенко – о победе над Черноморцем: Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0
Наставник пивоваров поделился впечатлениями от выигрыша
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал викторию над "Черноморцем" (1:0) в 24-м туре УПЛ.
"Очень важный матч. И с "Ингульцом" важный матч, и с "Черноморцем". Благодарен ребятам за отношение, игру, самоотдачу, за то, что они создавали в матче. Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0 и играть спокойно. Но футбол интересен именно эмоциями. Ты выигрываешь, все хорошо – и здесь такой момент. Фарт, не фарт. Нам повезло, и я рад, что так сложилось.
Конечно, у нас были проблемы, но мы компенсировали желанием, очень скоростными контратаками и атаками. Я очень доволен и игрой, и результатом. Мы не подсели, потому что понимали, что "Черноморец" будет максимум выжимать из ситуации, будет насыщать линию нашей обороны по 4-5 игроков. Для этого нам приходилось садиться ниже, отдавать инициативу и действовать на контратаках. Ребята отлично справились с этим”.
"Черненко не штатный пенальтист, потому что мы не очень много бьем пенальти. Но он очень уверенно бьет на тренировках. Конечно, было бы легче начинать 2-й тайм, и концовка легче была бы. Но это футбол. Не о чем сейчас говорить, потому что мы все равно добились победы и очень классно действовали во 2-м тайме. Были отличные моменты – реализуй их, и все было бы спокойнее.
Я уже говорил, что Денис Марченко – талантливый игрок, отличный вратарь. Есть еще куда расти ему, прогрессировать. Я очень доволен его отношением, той уверенной игрой, которую он показывает. Она дает уверенность ребятам. Поэтому я очень рад за него", – сказал Шищенко.
В пятницу "пивовары" будут играть против "Динамо".
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