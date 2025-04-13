  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко – о победе над Черноморцем: Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко – о победе над Черноморцем: Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0

Премьер-лига

Наставник пивоваров поделился впечатлениями от выигрыша

Шищенко – о победе над Черноморцем: Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал викторию над "Черноморцем" (1:0) в 24-м туре УПЛ.

"Очень важный матч. И с "Ингульцом" важный матч, и с "Черноморцем". Благодарен ребятам за отношение, игру, самоотдачу, за то, что они создавали в матче. Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0 и играть спокойно. Но футбол интересен именно эмоциями. Ты выигрываешь, все хорошо – и здесь такой момент. Фарт, не фарт. Нам повезло, и я рад, что так сложилось.

Конечно, у нас были проблемы, но мы компенсировали желанием, очень скоростными контратаками и атаками. Я очень доволен и игрой, и результатом. Мы не подсели, потому что понимали, что "Черноморец" будет максимум выжимать из ситуации, будет насыщать линию нашей обороны по 4-5 игроков. Для этого нам приходилось садиться ниже, отдавать инициативу и действовать на контратаках. Ребята отлично справились с этим”.

Читайте такжеШищенко - после матча с Полесьем: Батиста? Это вопрос не ко мне, что он стоит 2 миллиона

"Черненко не штатный пенальтист, потому что мы не очень много бьем пенальти. Но он очень уверенно бьет на тренировках. Конечно, было бы легче начинать 2-й тайм, и концовка легче была бы. Но это футбол. Не о чем сейчас говорить, потому что мы все равно добились победы и очень классно действовали во 2-м тайме. Были отличные моменты – реализуй их, и все было бы спокойнее.

Я уже говорил, что Денис Марченко – талантливый игрок, отличный вратарь. Есть еще куда расти ему, прогрессировать. Я очень доволен его отношением, той уверенной игрой, которую он показывает. Она дает уверенность ребятам. Поэтому я очень рад за него", – сказал Шищенко.

В пятницу "пивовары" будут играть против "Динамо".

По теме
yellow-arrow
Гостевые победы Полесья, Колоса и Вереса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Ассистент Максимова раскритиковал футболистов Ворсклы после матча с Полесьем
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Верес 1:2. Мужики прощаются с еврокубковыми амбициями
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ, Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости