Шищенко – о победе над Черноморцем: Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал викторию над "Черноморцем" (1:0) в 24-м туре УПЛ.

"Очень важный матч. И с "Ингульцом" важный матч, и с "Черноморцем". Благодарен ребятам за отношение, игру, самоотдачу, за то, что они создавали в матче. Было бы лучше закрыть игру при счете 2:0 или 3:0 и играть спокойно. Но футбол интересен именно эмоциями. Ты выигрываешь, все хорошо – и здесь такой момент. Фарт, не фарт. Нам повезло, и я рад, что так сложилось.

Конечно, у нас были проблемы, но мы компенсировали желанием, очень скоростными контратаками и атаками. Я очень доволен и игрой, и результатом. Мы не подсели, потому что понимали, что "Черноморец" будет максимум выжимать из ситуации, будет насыщать линию нашей обороны по 4-5 игроков. Для этого нам приходилось садиться ниже, отдавать инициативу и действовать на контратаках. Ребята отлично справились с этим”.