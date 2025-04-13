Официально. Украина потеряла любые шансы на автоматическое место в основном этапе ЛЧ-2025/26. Повлияла команда Яремчука

До сих пор Украина сохраняла теоретические шансы на прямое попадание в основной этап Лиги чемпионов 2025/26 в случае чемпионства "Шахтера" и победы в текущей Лиге чемпионов команды из зоны Лиги чемпионов своего внутреннего чемпионата.

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Сегодня, 13-го апреля 2025-го года, эти шансы окончательно были потеряны, поскольку "Олимпиакос" Романа Яремчука, который стоит выше "Шахтера" в очереди из-за более высокого личного рейтинга, стал чемпионом Греции. То есть "Шахтер" потерял даже теоретические шансы быть самой рейтинговой командой чемпионской квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Чемпион Украины начнет свой путь в Лиге чемпионов 2025/26 со второго квалификационного раунда.