Ассистент Максимова раскритиковал футболистов Ворсклы после матча с Полесьем

Николай Ищенко, ассистент главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, проанализировал матч против "Полесья" (0:2) в 24-м туре УПЛ.

- Не получилась у нас игра сегодня, не могли выйти через среднюю, короткую передачу - пришлось перестроиться на длинную передачу, выходить через мост, скажем так. В целом, снова пропускаем легко. Вроде, уже с игроком рядом стоим, но все равно даем бить. 2-й гол это такое уже - это уже, наверное, голова не работала, неправильное решение все приняли. Опять же, свои моменты мы не реализовываем, какие-то там полумоменты не дожимаем. Наверное, мастерство футболистов не позволяет нам это сделать.

- Понимаю, что из раздевалки ничего выносить нельзя, но я правильно понимаю, что происходит мужской разговор?

- Все правильно вы понимаете.

- Как говорил когда-то классик: "Перед каждой игрой ходят люди в церковь".

- Я Мише сегодня позвоню - спрошу, в какую церковь надо нам идти и сколько раз надо сходить - перед каждой игрой или нет.

- Пасича мы увидим?

- Он начал бегать уже, проводил очень много времени в тренажерном зале, восстанавливался с реабилитологом и сейчас уже начинает на поле беговую работу. Думаю, до конца сезона мы его увидим на поле.

- Что с Изотовым?

- Изотов во второй команде. Он восстановился, тренируется.

- За последний матч отслеживается такая тенденция, что команда старается мяч не забить, а именно занести в ворота. Потому что за последнее время очень мало дальних ударов. Ребята пытаются подойти к воротам, и даже если есть ударная позиция, они все равно пытаются его еще ближе донести до ворот. Это такая установка или так ребята хотят сделать?

- Да нет, это футболисты принимают решение, и за короткий период времени им надо принять правильное решение. Да, были пару моментов - и не только в сегодняшней игре, - когда можно было бить, уже ситуация неплохая для нанесения удара, а мы ее еще улучшаем, еще улучшаем - и в конце концов бежим 70 метров назад. Это неправильные принимаются решения футболистом. А они обычно принимаются неправильные, когда когда когда "я замучился", "я устал" - и тогда уже неправильные решения.