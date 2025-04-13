"Это уже не впервые и бьет по психологии": Кучер – об одной из проблем одесской команды

Наставник одесского "Черноморца" Александр Кучер объяснил причины поражения от "Оболони".

"Эмоции – не отрицательные, но и не положительные, потому что нет победы, нет очков, которые хотели положить в копилку. Игра была ровной, но мы сами себе забили. "Оболонь" победила. Вы сами все видели.

Я не считаю, что в защите были критические ошибки. Ошибки были связаны с полем или с неготовностью отдельных игроков. Но в целом оборона действовала хорошо".