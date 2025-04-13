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"Это уже не впервые и бьет по психологии": Кучер – об одной из проблем одесской команды
Работы много, а времени на исправление ошибок – мало
Фото: СК Дніпро-1
Наставник одесского "Черноморца" Александр Кучер объяснил причины поражения от "Оболони".
"Эмоции – не отрицательные, но и не положительные, потому что нет победы, нет очков, которые хотели положить в копилку. Игра была ровной, но мы сами себе забили. "Оболонь" победила. Вы сами все видели.
Я не считаю, что в защите были критические ошибки. Ошибки были связаны с полем или с неготовностью отдельных игроков. Но в целом оборона действовала хорошо".
"Психологически тяжело, когда забиваешь сам себе. И это уже не впервые. Вспоминаю игру с "Карпатами" – тогда тоже были подобные ошибки. Это бьет по психологии. Трудно собраться, когда почти в каждом матче случается похожее. Но у нас были моменты, могли отыграться. В первом тайме были моменты – где-то выручил вратарь, где-то не попали в ворота. Но результат неудовлетворительный. Команда выигрывает и команда проигрывает. Это общая ответственность.
У Безбородько повреждение ахилла. Я не хотел рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Лучше вовремя снять, чем потерять надолго”, – рассказал тренер.
"Моряки" занимают 15-ю позицию (18 очков).
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