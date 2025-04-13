"Это очень раздражает, скажу откровенно": Ашур выделил неприятную ситуацию в матче с Ворсклой

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур проанализировал победный матч с "Ворсклой" (2:0) в 24-м туре УПЛ.

- Ваше краткое резюме по матчу.

- Мы выиграли. Довольны, что ребята довели игру до победного результата. Коротко.

- Команда, которая находится на 4-й строчке в турнирной таблице, сегодня показала не очень высокий процент исполнения голевых моментов, а во 2-м тайме вообще сидели на своей половине. В чем причина?

- Что конкретно в чем причина - почему мы не забиваем моменты, которые создаем?

- Нет, процент реализации голевых моментов.

- То есть, почему мы не забиваем моменты, которые создаем?

- Были моменты, которые не реализованы.

- Видимо, потому, что не попали в ворота. Я не могу прийти к игроку, который пытался забить, и сказать: "Почему ты не забил?". Не забил, потому что такой произошел случай. А почему не создавали больше возможностей, например, в том же 2-м тайме? Есть определенная стратегия - не только игры, но и матчей, которые у нас сейчас остаются в этом чемпионате.

Мы должны иногда соответствовать этой стратегии того, что мы хотим делать - понимать и поле, на котором мы играем, и кондиции наши, и вещи, на которые мы не можем повлиять, которых сегодня было немало. Я всем нутром стараюсь не комментировать, но вы знаете, честно говоря, уже надоело. Почему мы сегодня не создавали много моментов во 2-м тайме? Ну, пересмотрите игру, пересмотрите решения определенные. Я верю в ожесточенную борьбу на поле, но только когда она честная.

- Под конец встречи пошли футбольные хитрости. Я всегда, когда читал ваши комментарии, видел, что вы, как мне кажется, выступаете против этого. Испытываете ли сейчас какое-то чувство стыда за эти моменты, когда пытались тянуть время, с провокациями?

- Провокации? С чьей стороны провокации? Приведите конкретный пример.

- Например, когда Крупский сцепился с вашими игроками.

- То есть был фол, фол поставили, игрок лезет к нашему игроку, наш игрок отвечает и наш игрок провоцирует. Было нарушение, поставили фол. Что еще надо? Сколько нарушений сегодня не поставили, например, против нас? Давайте мы будем это сейчас разбирать и будем сейчас уходить совсем в какие-то нетры.

Мне не стыдно за игру игроков. Потому что им надо адаптироваться под то, что происходит на поле. И когда на поле происходит то, что происходит, нам надо сделать все, чтобы достичь результата. Потому что если надо играть честно - значит, надо играть честно. Ну ОК, если надо играть агрессивно - значит, будем играть агрессивно.

И мы тратим на это усилия, эмоции вместо того, чтобы тратить это на игру. Тратим на вот эти моменты, на которые не надо тратить себя. Это очень раздражает, скажу откровенно. Поэтому мы адаптируемся к тому, что происходит в контексте матча, в контексте чемпионата, в контексте стратегии, в контексте оставшихся матчей и так далее. Мне это не нравится, но это реальность, с которой нам приходится жить. Мы не в утопии живем, к сожалению. Мне тоже это надо признавать и принимать. И после каждой подобной игры, где я должен радоваться, например, за результат, я не могу, потому что у меня сейчас внутри кипит.

Слишком много эмоций, которые инвестируются не в те вещи, в которые должны инвестироваться. Но надо принять, так же, как и надо принять, что несмотря на сложные моменты на поле свои моменты мы реализовали, соперник - нет, у нас было еще больше моментов, и есть результат.