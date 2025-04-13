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Харатин здесь, Харатин там. Заря – Верес 1:2. Обзор матча
Игорь помог обыграть бывшую команду
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Красно-черные" выдали мощный старт и уже к 12-й минуте отличились дважды. После перерыва автор первого мяча оформил автогол и вернул интригу, но вскоре луганский коллектив заработал красную карточку.
Соперники делят седьмую позицию, набрав по 32 очка. 20 апреля подопечные Шандрука будут принимать "Черноморец", а команда Бартуловича поедет к "Кривбассу".
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Смотрите обзор матча 24 тура УПЛ
Киев. Стадион им. Валерия Лобановского
Голы: Харатин, 52 (аг) – Харатин, 3, Луан, 12
Удаление: Василец, 57 (Заря)
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