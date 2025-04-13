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Премьер-лига

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Харатин здесь, Харатин там. Заря – Верес 1:2. Обзор матча

Премьер-лига

Игорь помог обыграть бывшую команду

Харатин здесь, Харатин там. Заря – Верес 1:2. Обзор матча

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Красно-черные" выдали мощный старт и уже к 12-й минуте отличились дважды. После перерыва автор первого мяча оформил автогол и вернул интригу, но вскоре луганский коллектив заработал красную карточку.

Соперники делят седьмую позицию, набрав по 32 очка. 20 апреля подопечные Шандрука будут принимать "Черноморец", а команда Бартуловича поедет к "Кривбассу".

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Смотрите обзор матча 24 тура УПЛ

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Заря – Верес 1:2

Голы: Харатин, 52 (аг) – Харатин, 3, Луан, 12

Удаление: Василец, 57 (Заря)

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Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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