Лупашко на примере матча Арсенал - Реал рассказал какой футбол хочет видеть от своих футболистов

Наставник львовских "Карпат" Владислав Лупашко пообщался с пресс-службой УПЛ на тему выступлений команды в текущем сезоне.

- "Карпаты" в этом сезоне побеждают исключительно без пропущенных голов. Это является положительной фишкой команды. Действия команды в защите на старте второй части сезона вас удовлетворяют?

- Они стали лучше, но только в некоторых аспектах. Это 100%. Но были моменты, откровенно говоря, не очень хорошие - соперники доставляли нам немного беспокойства в обороне. Впрочем, я уверен, что все команды будут получать моменты у своих ворот. Главное - вся команда должна играть в защите. Мы говорим с нападающими о том, что они не будут играть, если при удачных действиях в атаке будут освобождать себя от работы без мяча. Матч Лиги Чемпионов "Арсенал" - "Реал" ярко показал, как лондонцы просто уничтожили мадридцев действиями именно без мяча. Это показатель того, к чему мы должны стремиться, если хотим играть в современный футбол.

- Сейчас №1 в "Карпатах" - Яков Кинарейкин, который в первой части сезона не играл. Что ему помогло стать основным голкипером команды?

- Его работа, в первую очередь. Также помогла работа тренеров вратарей. А катализатором стало то, что на сборах заболел Александр Кемкин. Кинарейкин уверенно начал вторую часть сезона. Он воспользовался шансом, который ему выпал. Теперь Кемкин должен ждать своего шанса, работать и меняться к лучшему.

- Полузащитники Бруниньо и Амбросий Чачуа на сегодня имеют в своем активе по 7 голов, у нападающего Игоря Краснопира - 6, но во второй части сезона он еще не забивал. Отсутствие ударного форварда - это проблема для "Карпат"?

- Если бы нападающие забивали, это было бы намного лучше. Тогда нам было бы немножко легче и наши результаты были бы немножко лучше. Впрочем, они делают свою работу. Я верю в них, они очень полезны для команды. Мы не будем их критиковать, а будем только направлять их и помогать им, чтобы они забивали больше.