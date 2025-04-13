  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко на примере матча Арсенал - Реал рассказал какой футбол хочет видеть от своих футболистов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко на примере матча Арсенал - Реал рассказал какой футбол хочет видеть от своих футболистов

Премьер-лига
Обновлено
Лупашко на примере матча Арсенал - Реал рассказал какой футбол хочет видеть от своих футболистов

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Наставник львовских "Карпат" Владислав Лупашко пообщался с пресс-службой УПЛ на тему выступлений команды в текущем сезоне.

- "Карпаты" в этом сезоне побеждают исключительно без пропущенных голов. Это является положительной фишкой команды. Действия команды в защите на старте второй части сезона вас удовлетворяют?

- Они стали лучше, но только в некоторых аспектах. Это 100%. Но были моменты, откровенно говоря, не очень хорошие - соперники доставляли нам немного беспокойства в обороне. Впрочем, я уверен, что все команды будут получать моменты у своих ворот. Главное - вся команда должна играть в защите. Мы говорим с нападающими о том, что они не будут играть, если при удачных действиях в атаке будут освобождать себя от работы без мяча. Матч Лиги Чемпионов "Арсенал" - "Реал" ярко показал, как лондонцы просто уничтожили мадридцев действиями именно без мяча. Это показатель того, к чему мы должны стремиться, если хотим играть в современный футбол.

- Сейчас №1 в "Карпатах" - Яков Кинарейкин, который в первой части сезона не играл. Что ему помогло стать основным голкипером команды?

- Его работа, в первую очередь. Также помогла работа тренеров вратарей. А катализатором стало то, что на сборах заболел Александр Кемкин. Кинарейкин уверенно начал вторую часть сезона. Он воспользовался шансом, который ему выпал. Теперь Кемкин должен ждать своего шанса, работать и меняться к лучшему.

- Полузащитники Бруниньо и Амбросий Чачуа на сегодня имеют в своем активе по 7 голов, у нападающего Игоря Краснопира - 6, но во второй части сезона он еще не забивал. Отсутствие ударного форварда - это проблема для "Карпат"?

- Если бы нападающие забивали, это было бы намного лучше. Тогда нам было бы немножко легче и наши результаты были бы немножко лучше. Впрочем, они делают свою работу. Я верю в них, они очень полезны для команды. Мы не будем их критиковать, а будем только направлять их и помогать им, чтобы они забивали больше.

По теме
yellow-arrow
Харатин здесь, Харатин там. Заря – Верес 1:2. Обзор матча
yellow-arrow
"Это очень раздражает, скажу откровенно": Ашур выделил неприятную ситуацию в матче с Ворсклой
yellow-arrow
"Это уже не впервые и бьет по психологии": Кучер – об одной из проблем одесской команды
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости