Еще большая мотивация. Климчук поделился впечатлениями от добытого достижения и ничьи с Александрией

Нападающий "Руха" Юрий Климчук сыграл за команду 100 матчей в УПЛ. Произошло это в игре 24-го тура против "Александрии" (1:1). Футболист поделился впечатлениями от события.

"Я в команде еще со времен выступлений в Первой лиге и вместе с партнерами выводил "Рух" в УПЛ. Это был большой путь развития клуба - я видел, как фактически с нуля строилась Академия и команда делала первые шаги в элитном дивизионе. Поэтому очень рад и горжусь, что стал первым игроком "Руха", который сыграл 100 матчей за клуб в УПЛ - это для меня большое достижение. Такого никто не делал раньше, поэтому я с большой гордостью буду играть за эту эмблему на футболке и в следующих матчах и буду еще более мотивирован.

Что касается игры, то "Рух" снова пропустил необязательный гол "в раздевалку". Надо разобрать этот эпизод и сделать выводы, чтобы не повторить такую ошибку. Хорошо, что игроки не опустили голову и смогли завоевать ничью в матче с непростым соперником. Мы изучали сильные и слабые стороны "Александрии". Считаю, что если не брать во внимание пропущенный гол, то нам удалось нейтрализовать своих оппонентов.

Хочу поздравить Бабукара Фаала с дебютным голом за "Рух". Я тренируюсь с ним каждый день, вижу, на что он способен. У Бабу замечательные данные. Он талантливый и молодой нападающий, поэтому у него еще все впереди.

Далее у нас матч с "Карпатами", но для нас это такой же соперник, как и другие 14 команд в чемпионате. За победу в этом поединке будут давать те же 3 очка, которые и в других матчах. Для нас важно получать положительный результат в каждой игре. Поэтому надо будет качественно подготовиться к этому матчу и проанализировать игру соперника", - сказал Климчук.