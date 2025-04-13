"Нет слов, одни эмоции": Михавко - о матче с Кривбассом

Защитник "Динамо" Тарас Михавко проанализировал победный матч против "Кривбасса" (0:2) в 24-м туре УПЛ.

- Сегодня получился довольно нервный поединок в Кривом Роге. Казалось, что до гола Ярмоленко "Кривбасс" разрушал все атакующие потуги "Динамо"...

- Когда мы ехали сюда, уже понимали, что будет тяжелая игра. И даже уже ведя в счете, мы знали, что во втором тайме будет совсем другая игра, соперники будут давить, а болельщики на трибунах - их подгонять. Мы готовились к такой игре и знали, что так будет. Кроме того, на игру повлияла красная карточка. Конечно, неприятный эпизод, но с каждым такое бывает, такие моменты в футболе есть. Мы не расслабились, а наоборот подбодрили друг друга, чтобы было меньше таких ошибок и мы удержали победный результат. Но получилось так, что нам еще удалось забить второй мяч. Конечно, приятно, что мы выиграли, поэтому все очень рады. Нет слов, одни эмоции.

- Как вы пытались перестроиться после удаления? Какие оперативные коррективы сделал Александр Шовковский?

- После удаления Дениса в нашем составе сразу произошла замена, на поле вышел Кристиан, потому что было нужно закрыть позицию центрального защитника, тем более играя в меньшинстве. Когда мы уже остались в меньшинстве, установка была играть от обороны. Поэтому мы играли с двумя опорными полузащитниками и ждали свой момент в контратаках.

- Моментов у ворот "Динамо" стало больше. Трудно было сдерживать атаки "Кривбасса"?

- Конечно, было трудно, потому что "Кривбасс" - хорошая команда, которая выступала в еврокубках. Тем более, они играли дома, и мы понимали, что будет тяжелый матч.