Шандрук – о победе над Зарей: Много шансов не реализовали. Эти 3 очка очень важны на этом этапе чемпионата

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил победный матч против "Зари".

"Мы создали много голевых моментов. К сожалению, много своих шансов не реализовали. Но в общем благодарен команде за победу. Эти 3 очка очень важны для нас на этом этапе чемпионата.

Гол Игоря Харатина? Хотел бы поздравить нашего тренера Романа Гандзина. Мы много стандартных положений нарабатываем на тренировках. Не всегда удается выполнить задуманное в игре, но сумели реализовать такой розыгрыш – забили важный гол. Этот мяч повлиял и на дальнейшее развитие игры.

Сейчас мы отдохнем после непростого матча и в обычном ритме недельного цикла будем готовиться к воскресной домашней игре против "Черноморца", – рассказал наставник.