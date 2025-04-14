"Конечно, это проблема. Но я не хочу искать оправданий": Бартулович – о поражении Вересу

Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру своей команды в поединке с "Вересом", в котором "черно-белые" уступали 0:2 уже на 12-й минуте.

"Можно сказать, что на первый тайм мы не вышли. Очень плохое начало матча. Быстро пропустили два мяча. Затем "Верес" играл в свой любимый футбол – на контратаках.

На вторую половину вышли по-другому. Создали много моментов. Могли даже в меньшинстве отыграться. Но, опять же, начало было очень плохое”.