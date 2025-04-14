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"Конечно, это проблема. Но я не хочу искать оправданий": Бартулович – о поражении Вересу

Премьер-лига
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После такого старта трудно отыграться

"Конечно, это проблема. Но я не хочу искать оправданий": Бартулович – о поражении Вересу

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Главный тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру своей команды в поединке с "Вересом", в котором "черно-белые" уступали 0:2 уже на 12-й минуте.

"Можно сказать, что на первый тайм мы не вышли. Очень плохое начало матча. Быстро пропустили два мяча. Затем "Верес" играл в свой любимый футбол – на контратаках.

На вторую половину вышли по-другому. Создали много моментов. Могли даже в меньшинстве отыграться. Но, опять же, начало было очень плохое”.

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"По изменениям и ротации – нам часто дают желтые карточки. Джордан и Башич не могли играть именно из-за перебора предупреждений. В центре обороны действовали Дришлюк и Попара, которые не привыкли там играть. Конечно, это проблема. Но я не хочу искать оправданий. Мы не можем играть так, как играли в первом тайме”, – подчеркнул специалист.

"Заря" потерпела 11-е поражение в текущем чемпионате.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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