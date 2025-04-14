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Ротань: Победу украли судьи. Мы не смотрим на чемпионство, второе место, но хотим быть конкурентными
Наставник горожан нашел, что сказать по итогам игры
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер Александрии Руслан Ротань в интервью ПРОФУТБОЛ Digital высказался относительно судейства в матче с "Рухом" (1:1).
"Результатом мы недовольны. Мы хотим побеждать и это нормально. Неидеальная игра от нас, но мы понимаем, что сейчас, в конце чемпионата, в первую очередь выходит характер, потом мастерство и результат. К сожалению, не получилось, очень жаль. Хотелось бы, чтобы такие матчи судили нормально.
На VAR сидят какие-то дяди, они должны как минимум позвать. Если они уверены, что там не было пенальти, то хотя бы посмотреть. Я увидел, что судье никто ничего не сказал. Я ему сказал, что не может у моей команды каждый фол трактоваться, как карточка, а у "Руха" игроки делают 10-11 фолов и они становятся от этого увереннее. Потому что им разрешают бить. Вы видели – Безерра шел, он идти не может. На нем фолят, бьют в спину. Следует акцентировать внимание на этом”.
"В конце чемпионата для каждой команды важны очки. Но нужно быть честным, чтобы наш украинский футбол рос. Нужно быть честным по отношению ко всем командам. Если бы мы проиграли по игре, или потеряли очки – я бы слова не сказал. Был такой день, 77 лет "Александрии", болельщики на этот матч очень настроены. Хотели им эту победу подарить.
Я считаю, что победу у нас украли судьи. Простите, но это прямо. Они даже не посмотрели момент с пенальти, они трактовали моменты и фолы по разному у нас, и у "Руха". За это я жалею. Это несправедливо по отношению к футболу. Мы не смотрим на чемпионство, на второе место, но мы хотим быть конкурентными, от игры к игре идти и расти тоже. В Украине чемпионат вырастет от этого”, – считает наставник коллектива.
12 апреля 1948 года в городе появилась первая футбольная команда "Шахтер". Коллектив представлял предприятие "Александрияуголь".
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