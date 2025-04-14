Ротань: Победу украли судьи. Мы не смотрим на чемпионство, второе место, но хотим быть конкурентными

Главный тренер Александрии Руслан Ротань в интервью ПРОФУТБОЛ Digital высказался относительно судейства в матче с "Рухом" (1:1).

"Результатом мы недовольны. Мы хотим побеждать и это нормально. Неидеальная игра от нас, но мы понимаем, что сейчас, в конце чемпионата, в первую очередь выходит характер, потом мастерство и результат. К сожалению, не получилось, очень жаль. Хотелось бы, чтобы такие матчи судили нормально.

На VAR сидят какие-то дяди, они должны как минимум позвать. Если они уверены, что там не было пенальти, то хотя бы посмотреть. Я увидел, что судье никто ничего не сказал. Я ему сказал, что не может у моей команды каждый фол трактоваться, как карточка, а у "Руха" игроки делают 10-11 фолов и они становятся от этого увереннее. Потому что им разрешают бить. Вы видели – Безерра шел, он идти не может. На нем фолят, бьют в спину. Следует акцентировать внимание на этом”.