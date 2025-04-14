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"Мы не на том месте, как для него": Костышин поздравил президента Колоса с победой

Премьер-лига
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Ковалевка набрала 6 очков в последних трех турах

"Мы не на том месте, как для него": Костышин поздравил президента Колоса с победой

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Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал викторию над "Левым Берегом" (2:0) в 24-м туре УПЛ.

"Мы очень радуемся победе. Думаю, мы заслуживаем эту победу в сегодняшний день. Хорошо выглядели в 1-м тайме, во 2-м сыграли по счету, проще, чтобы не создать какие-то условия для команды "Левый Берег", чтобы они какие-то угрозы нам не создавали".

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"Так что убедительная – ну как, не убедительная, а, я думаю, заслуженная победа, с чем поздравляю и команду, и прежде всего – президента клуба, потому что он очень многое делает для команды, и мы не на том месте, как для него", – сказал Костышин.

"Хлеборобы" поднялись на 11-ю позицию (24 балла).

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Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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