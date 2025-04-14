"Мы не на том месте, как для него": Костышин поздравил президента Колоса с победой

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал викторию над "Левым Берегом" (2:0) в 24-м туре УПЛ.

"Мы очень радуемся победе. Думаю, мы заслуживаем эту победу в сегодняшний день. Хорошо выглядели в 1-м тайме, во 2-м сыграли по счету, проще, чтобы не создать какие-то условия для команды "Левый Берег", чтобы они какие-то угрозы нам не создавали".

"Так что убедительная – ну как, не убедительная, а, я думаю, заслуженная победа, с чем поздравляю и команду, и прежде всего – президента клуба, потому что он очень многое делает для команды, и мы не на том месте, как для него", – сказал Костышин.