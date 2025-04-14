  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первак: Футболисты все понимают. Да, да, да, да, все понимают, на тренировках все хорошо, а на поле выходит по-другому
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первак: Футболисты все понимают. Да, да, да, да, все понимают, на тренировках все хорошо, а на поле выходит по-другому

Премьер-лига

Команда должна была быть готова к таким эпизодам

Первак: Футболисты все понимают. Да, да, да, да, все понимают, на тренировках все хорошо, а на поле выходит по-другому

fclb.com.u

Новина українською

Тренер "аистов" Виталий Первак ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после поражения "Колосу".

"По игре особенно много нечего комментировать. Мы проиграли всю борьбу – и вверху, и внизу. Умудрились пропустить гол в раздевалку после стандартного положения. Во втором тайме ничего не смогли противодействовать "Колосу". Не о чем говорить.

Над чем работали на тренировках – от этого получили два мяча. К сожалению, так оно есть. Мы голову не опускаем и пеплом ее не посыпаем. Работаем дальше, поэтому еще упорная борьба идет в турнирной таблице и до последнего тура будет. Все бьются. Иначе никак”.

Читайте такжеПервак: Мы играли против будущего чемпиона. Быстрый 2-й гол – вообще ни в какие ворота не лезет

[О действиях футболистов во время второго гола] "Ребятам я уже в раздевалке сказал – это персональная ответственность. Мы это наигрывали, показывали, что так может быть и футболисты все понимают. Да, да, да, да, все понимают, на тренировках все хорошо, а на поле выходит немного по-другому.

Дедух с понедельника или вторника войдет в общую группу и будет работать”, – рассказал тренер.

"Левый Берег" опустился на 13-е место (22 балла).

По теме
yellow-arrow
Ротань: Телефон весь в смсках с одним словом о судействе. Какой смысл президенту вкладывать деньги
yellow-arrow
Еще большая мотивация. Климчук поделился впечатлениями от добытого достижения и ничьи с Александрией
yellow-arrow
"Нет слов, одни эмоции": Михавко - о матче с Кривбассом
Виталий Первак Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости