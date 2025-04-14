Первак: Футболисты все понимают. Да, да, да, да, все понимают, на тренировках все хорошо, а на поле выходит по-другому

Тренер "аистов" Виталий Первак ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после поражения "Колосу".

"По игре особенно много нечего комментировать. Мы проиграли всю борьбу – и вверху, и внизу. Умудрились пропустить гол в раздевалку после стандартного положения. Во втором тайме ничего не смогли противодействовать "Колосу". Не о чем говорить.

Над чем работали на тренировках – от этого получили два мяча. К сожалению, так оно есть. Мы голову не опускаем и пеплом ее не посыпаем. Работаем дальше, поэтому еще упорная борьба идет в турнирной таблице и до последнего тура будет. Все бьются. Иначе никак”.