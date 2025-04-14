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Первак: Футболисты все понимают. Да, да, да, да, все понимают, на тренировках все хорошо, а на поле выходит по-другому
Команда должна была быть готова к таким эпизодам
fclb.com.u
Тренер "аистов" Виталий Первак ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после поражения "Колосу".
"По игре особенно много нечего комментировать. Мы проиграли всю борьбу – и вверху, и внизу. Умудрились пропустить гол в раздевалку после стандартного положения. Во втором тайме ничего не смогли противодействовать "Колосу". Не о чем говорить.
Над чем работали на тренировках – от этого получили два мяча. К сожалению, так оно есть. Мы голову не опускаем и пеплом ее не посыпаем. Работаем дальше, поэтому еще упорная борьба идет в турнирной таблице и до последнего тура будет. Все бьются. Иначе никак”.
[О действиях футболистов во время второго гола] "Ребятам я уже в раздевалке сказал – это персональная ответственность. Мы это наигрывали, показывали, что так может быть и футболисты все понимают. Да, да, да, да, все понимают, на тренировках все хорошо, а на поле выходит немного по-другому.
Дедух с понедельника или вторника войдет в общую группу и будет работать”, – рассказал тренер.
"Левый Берег" опустился на 13-е место (22 балла).
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