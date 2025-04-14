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Ротань: Телефон весь в смсках с одним словом о судействе. Какой смысл президенту вкладывать деньги
Эмоциональная оценка встречи от тренера
fco.com.ua
Руслан Ротань вспомнил после матча с "Рухом" и арбитра, и украинских грандов.
"Не хотелось бы затрагивать судейский корпус. Пусть они по-своему трактуют, но есть моменты, которые видят сами болельщики. У меня телефон весь в смсках с одним и тем же словом о судействе. Это ведь не я один слепой. Откуда ноги растут? Я не знаю, смотрите сами, может вы разберетесь.
У нас забрали победу и в первом матче с "Рухом" – они тот VAR смотрели 7 минут. А в субботу даже не захотели подойти и посмотреть. Если главный судья слепой, то, пожалуй, и на VAR сидел не очень зрячий парень”.
[О разном судействе в матчах с некоторыми командами] "Я не хочу этих скандалов, не хочу смотреть на разные команды. Я хочу смотреть на свою команду, чтобы она была уверена, не страдала от этого. Негативные эмоции не дают ничего хорошего. И когда ребята настраиваются – для них это сейчас очень тяжело, вы видели, в каком мы составе…
Мы потеряли 2 ключевых игрока. Спасибо ребятам, которые на уровне их заменили. Больше хочется смотреть на себя, чтобы это было более-менее справедливо".
[О позиции между "Динамо" и "Шахтером" в таблице] "Пусть гегемоны растут. Гегемоны с одной стороны, и с другой стороны. Вышел с такими глазами (испуганными – прим.) рефери, и на VAR сидит с такими же, поработал для этих гегемонов. Не хочу никого обижать – это шутка. Мы хотим, чтобы команды росли, была конкуренция. Какой смысл президенту вкладывать деньги в то, что у него отбирают эти эмоции, его цели. Не хочется, чтобы так было.
Сказал ребятам, что заслуживали большего. Должны были закрывать этот матч. Единственный удар "Руха" в створ... Мы разберем эти ошибки. Но они отдались полностью, они хотели победить", – заявил наставник "горожан".
18 апреля "Александрия" поедет к "Ворскле".
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