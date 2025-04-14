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Ингулец – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ингулец – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Карпати

Новина українською

Закрывать программу 24-го тура УПЛ будет поединок между "Ингульцом" и "Карпатами". Матч пройдет в Александрии на стадионе КСК "Ника".

Петровчане замыкают турнирную таблицу УПЛ, набрав 16 очков. "Зелено-белые" распологаются на 6-й строчке, имея в своем активе 33 пункта. Игра первого круга завершилась ничьей (0:0).

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Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 24-й тур. 14.04.2025
Александрия, КСК "Ника"
"Ингулец" 15:30 "Карпаты"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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