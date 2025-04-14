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"Где-то не хватило фарта". Дебютант Кривбасса после поражения от Динамо

Премьер-лига

Владимир Мулик провел первый матч в УПЛ

"Где-то не хватило фарта". Дебютант Кривбасса после поражения от Динамо

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

19-летний нападающий "Кривбасса" Владимир Мулик прокомментировал свой дебют в матче 24-го тура УПЛ против "Динамо" (0:2).

- Владимир, поздравляем с дебютом в УПЛ. Поделись эмоциями.

- Прежде всего я благодарю тренерский штаб "Кривбасса" за доверие. Сегодня - мой дебют в Премьер-Лиге, которого я очень ждал. Очень рад этому. Когда я выходил на замену Юрий Николаевич попросил максимально отдаваться на поле и найти свой момент.

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- "Кривбасс" создал немало моментов, но не забил. Как это прокомментируешь?

- Да, у нас были моменты, которые действительно нужно было реализовывать. Возможно где-то не хватило фарта в завершающей стадии. Там было классных два момента - два штрафных. Что ж надо совершенствоваться, работать над этим на тренировках.

- О чем еще просил Вернидуб, когда ты выходил на поле?

- Была задача быстрее направлять мяч вперед, ведь было еще время, можно было перевернуть ход игры.

- Как оценишь поддержку фанов?

- Спасибо всем болельщикам и всему Кривому Рогу за то, что приходят на наши матчи и поддерживают нас. Их очень много. Команда отдается для этого города, для Героев. Хочу сказать им большое спасибо. Поддержка действительно была на уровне, - сказал Мулык.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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