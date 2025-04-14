Премьер-лига
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Хавбек Оболони - о матче с Динамо: Будет весело
Киевское дерби состоится в эту пятницу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Оболони" Константин Бычек рассказал, чего он ожидает от матча против "Динамо" в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.
"Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Дальше "Динамо" у нас – будет весело. Никуда не уезжать. Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, потому это плюс большой", – сказал Бычек.
Матч "Динамо" - "Оболонь" состоится в пятницу, 18 апреля и начнется в 18:00.
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Источник:YouTube-канал Оболоні
Опубликовал: Алина Ерофеева
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