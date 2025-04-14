Хавбек Оболони - о матче с Динамо: Будет весело

Полузащитник "Оболони" Константин Бычек рассказал, чего он ожидает от матча против "Динамо" в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.

"Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Дальше "Динамо" у нас – будет весело. Никуда не уезжать. Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, потому это плюс большой", – сказал Бычек.