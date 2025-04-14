  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Оболони - о матче с Динамо: Будет весело
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Оболони - о матче с Динамо: Будет весело

Премьер-лига

Киевское дерби состоится в эту пятницу

Хавбек Оболони - о матче с Динамо: Будет весело

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Оболони" Константин Бычек рассказал, чего он ожидает от матча против "Динамо" в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.

"Нам нужно дальше и дальше прогрессировать в своей игре и одерживать победы в каждой игре. Дальше "Динамо" у нас – будет весело. Никуда не уезжать. Мы у себя дома постоянно тренируемся, никаких переездов, потому это плюс большой", – сказал Бычек.

Матч "Динамо" - "Оболонь" состоится в пятницу, 18 апреля и начнется в 18:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Карпаты хотят выкупить контракт хавбека Шахтера - Источник
yellow-arrow
Разбитые надежды на еврокубки? ФОТОрепортаж с матча Заря - Верес 1:2
yellow-arrow
"Где-то не хватило фарта". Дебютант Кривбасса после поражения от Динамо
Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Константин Бычек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал Оболоні
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости