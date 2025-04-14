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Карпаты хотят выкупить контракт хавбека Шахтера - Источник
Олег Очеретько может стать полноценным игроком львовского клуба
Фото: Карпати
"Карпаты" планируют начать переговоры с "Шахтером" относительно возможного выкупа Олега Очеретько, который сейчас играет за клуб на правах аренды. Об этом пишет Telegram-канал "INSIDE UPL".
Аренда 21-летнего полузащитника с "Карпатами" действует до конца текущего сезона.
Согласно данным источника, руководство львовян, ориентируясь на мнение главного тренера Владислава Лупашака, который доволен прогрессом игрока, готово обсуждать условия выкупа.
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Однако пока нет окончательного решения о продаже, ведь "Шахтер" все еще рассматривает вариант, при котором хавбек отправится на предсезонные сборы с донецкой командой.
В текущем сезоне Очеретько провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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