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Вратарь Оболони - об интересе из Франции: Мне агенты сказали думать о футболе
Он сконцентрирован на выступлениях за свой клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Оболони" Денис Марченко прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны неназванного французского клуба Лиги 1.
— Несколько дней назад прошла информация о том, что один из французских клубов Лиги 1 хотел бы совершить летом твой трансфер. Что ты знаешь об этой ситуации?
— Честно говоря, об этом я ничего не знаю. Мне никто ничего говорил о заинтересованности французского клуба. У меня есть агенты. Я и с ними говорил, но они мне сказали думать только о футболе. Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлении "Оболони" в чемпионате Украины, - сказал Марченко для SportArena.
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