Вратарь Оболони - об интересе из Франции: Мне агенты сказали думать о футболе

Голкипер "Оболони" Денис Марченко прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны неназванного французского клуба Лиги 1.

— Несколько дней назад прошла информация о том, что один из французских клубов Лиги 1 хотел бы совершить летом твой трансфер. Что ты знаешь об этой ситуации?

— Честно говоря, об этом я ничего не знаю. Мне никто ничего говорил о заинтересованности французского клуба. У меня есть агенты. Я и с ними говорил, но они мне сказали думать только о футболе. Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлении "Оболони" в чемпионате Украины, - сказал Марченко для SportArena.