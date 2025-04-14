"Никто раньше времени руки складывать не будет". Горбач - о шансах Зари на еврокубки

Нападающий "Зари" Игорь Горбач прокомментировал поражение от "Вереса" (1:2) в матче 24-го тура УПЛ.

— Игорь, начало этого поединка всех в "Заре" обескуражило?

— Да, конечно. Мы пропустили два быстрых мяча. Это влияет на дух команды, хотя мы бились до последней минуты встречи.

— Что происходило в раздевалке "Зари" в перерыве матча?

— Не знаю. Я разминался на футбольном поле и сразу после перерыва вышел на замену.

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— На 57-й минуте был удален ваш центральный защитник Василец. Это удаление было по делу?

— Трудно ответить, я был достаточно далеко от этого единоборства двух игроков.

— К 70-й минуте встречи показали статистику ударов в створ ворот 0-6 (автогол Харатина не учитывался в этот момент). Как бы ты прокомментировал неутешительную статистику по ходу игры?

— Вы знаете, нам нужно во всем разобраться. Нужно работать над реализацией наших голевых моментов.

— У тебя в последние пять минут матча было два неплохих момента для взятия ворот. Что там не получилось?

— Соглашусь, моменты у меня были хорошие. Сначала я не дотянулся до мяча после прострела, а на 90-й минуте матча Супряга сделал мне пас, и я пробил в ближний угол, но голкипер вышел из ворот и сократил угол обстрела. Я поднимал мяч и хотел попасть в верхний угол ворот.

— Ничьей были бы довольны?

— Исходя из событий на футбольном поле сегодня – да.

— "Верес" дважды в сезоне обыграл "Зарю"…

— Да, есть такое. Думаю, что были разные матчи у нас с "Вересом", но их итог нужно проанализировать.

— Сезон для "Зари" уже закончен? До еврокубков далеко…

— Смотрим в таблицу и видим отрыв от четвертого места в 9 очков. До окончания сезона шесть туров плюс у нас не сыгран матч с "Ингульцом". Посмотрим, как дальше мы сыграем. У нас в команде никто раньше времени руки складывать не будет. "Заря" не такая команда.

— Что было в раздевалке после финального свистка?

— Сначала было шумно. Потом в раздевалку зашел главный тренер Младен Бартулович, и установилась тишина. Все всё понимали, - сказал Горбач.