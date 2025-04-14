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Шаповал - о 0:2 с Колосом: Проиграли игру, но не чемпионат

Премьер-лига

"Левый Берег" потерпел поражение на своем поле

Шаповал - о 0:2 с Колосом: Проиграли игру, но не чемпионат

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал поделился мыслями после поражения от "Колоса" (0:2) в матче 24-го тура УПЛ.

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"Это было очень непростое противостояние. Считаю, что по игре во втором тайме мы не заслуживали поражения. Почему-то не смогли проявить себя в первой половине встречи. Пропустили два необязательных мяча и как следствие уступили.

Подходили с боевым настроем на игру, но первый тайм провалили. А вот после перерыва продемонстрировали, что ничем не хуже "Колоса". Проиграли игру, но не проиграли чемпионат. Будем биться до последнего", - приводит слова Шаповала пресс-служба клуба.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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