Шаповал - о 0:2 с Колосом: Проиграли игру, но не чемпионат

Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал поделился мыслями после поражения от "Колоса" (0:2) в матче 24-го тура УПЛ.

"Это было очень непростое противостояние. Считаю, что по игре во втором тайме мы не заслуживали поражения. Почему-то не смогли проявить себя в первой половине встречи. Пропустили два необязательных мяча и как следствие уступили.

Подходили с боевым настроем на игру, но первый тайм провалили. А вот после перерыва продемонстрировали, что ничем не хуже "Колоса". Проиграли игру, но не проиграли чемпионат. Будем биться до последнего", - приводит слова Шаповала пресс-служба клуба.