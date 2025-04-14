  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Когут: Колос нас хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когут: Колос нас хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие

Премьер-лига

Хавбек "Левого Берега" проанализировал поражение от ковалевского клуба

Когут: Колос нас хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Левого Берега" Николай Когут прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в матче 24-го тура УПЛ.

Читайте такжеШаповал - о 0:2 с Колосом: Проиграли игру, но не чемпионат

"У нас были неплохие атаки, но не могли их довести до логического завершения. К сожалению, в первом тайме вообще ничего не получилось - всего один удар по воротам. Соперник нас очень хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие.

На второй тайм выходили с желанием переломить ход встречи. Понимали, что еще ничего не потеряно. Обидно, что в моменте с нашим голом зафиксировали положение вне игры. К завершающему этапу сезона подходим с боевым настроем", - цитирует Когута официальный сайт клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Шаповал - о 0:2 с Колосом: Проиграли игру, но не чемпионат
yellow-arrow
Ингулец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Никто раньше времени руки складывать не будет". Горбач - о шансах Зари на еврокубки
Колос (Ковалевка) Николай Когут Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости