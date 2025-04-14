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Когут: Колос нас хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие
Хавбек "Левого Берега" проанализировал поражение от ковалевского клуба
Фото: Instagram
Полузащитник "Левого Берега" Николай Когут прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в матче 24-го тура УПЛ.
"У нас были неплохие атаки, но не могли их довести до логического завершения. К сожалению, в первом тайме вообще ничего не получилось - всего один удар по воротам. Соперник нас очень хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие.
На второй тайм выходили с желанием переломить ход встречи. Понимали, что еще ничего не потеряно. Обидно, что в моменте с нашим голом зафиксировали положение вне игры. К завершающему этапу сезона подходим с боевым настроем", - цитирует Когута официальный сайт клуба.
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