Когут: Колос нас хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие

Полузащитник "Левого Берега" Николай Когут прокомментировал поражение от "Колоса" (0:2) в матче 24-го тура УПЛ.

"У нас были неплохие атаки, но не могли их довести до логического завершения. К сожалению, в первом тайме вообще ничего не получилось - всего один удар по воротам. Соперник нас очень хорошо разобрал перед игрой и нашел противодействие.

На второй тайм выходили с желанием переломить ход встречи. Понимали, что еще ничего не потеряно. Обидно, что в моменте с нашим голом зафиксировали положение вне игры. К завершающему этапу сезона подходим с боевым настроем", - цитирует Когута официальный сайт клуба.