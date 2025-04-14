УПЛ. Ингулец - Карпаты 1:2. Дубль Бабогла на некогда родном для себя стадионе

В Александрии сыграли последний матч 24-го тура УПЛ, в котором встречались "Ингулец" и "Карпаты". Это было противостояние аутсайдера и претендента на еврокубки.

"Ингулец" за два предыдущих матча набрал всего один зачетный пункт. В прошлом туре подопечные Кобина в стратегически важном противостоянии минимально уступили "Оболони". Таким образом, "Ингулец" оставался на последнем месте. "Карпаты" в чемпионате не проигрывали пять матчей подряд: две победы и три ничьи. Неделю назад львовяне в Житомире сыграли вничью с "Полесьем". Из-за дисквалификации гостям не смог помочь основной левый защитник Денис Мирошниченко.

Игра началась наилучшим образом для гостей. Уже на пятой минуте после подачи Бруниньо с углового отправил мяч в сетку Бабогло - 0:1. Последний раз защитник в УПЛ забивал еще в ноябре 2021 года. Через несколько минут хозяев могли отправить в нокаут. Паламарчук прыгнул в ноги Костенко и это пенальти. Бруниньо с одиннадцатиметрового пробивал в правый нижний угол, но переиграть Паламарчука он не смог. Голкипер "Ингульца" отражает шестой подряд пенальти. Это уникальный рекорд УПЛ! Что же он вытворяет... Алексей привез пенальти, но сразу реабилитировался. Львовяне продолжали играть первым номером, а вот у команды Кобина ничего не получалось вообще.

Должен был увеличивать преимущество гостей Костенко, но мяч после его удара попал в перекладину. Солидно в первой половине встречи играли "львы" и лишь чудом счет был 0:1. А вот на футбол в исполнении петровского коллектива без слез невозможно было смотреть. Ближе к 30-й минуте хозяева активизировались и провели несколько акцентированных атак, но они завершились ничем. Больше голов до перерыва не было. Лишь в конце тайма футболисты "Ингульца" заиграли активнее, но сравнять счет не смогли.

В начале второго тайма над голкипером пробивал Подлепенец, но Алексея подстраховал Дыхтярук и не позволил мячу залететь в ворота. Было много борьбы, но хотелось видеть больше моментов. Таким темп противостояния устраивал львовян. К тому же, позиционный футбол никогда не был сильной стороной "Ингульца". На 62-й минуте фортуна могла улыбнуться хозяевам. Навес с левого фланга от Катрича заваливался за шиворот Кинарейкину под перекладину, но тот вытащил.

На 81-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После розыгрыша углового и подачи от Сада по интересной траектории отправил мяч в сетку Бабогло - 0:2. Дубль для центрального защитника! На последней минуте случился очень курьезный гол. Свистун подавал с фланга, но мяч по странной траектории перелетел Кинарейкина и залетел в ворота - 1:2.

В итоге, победа оставляет "Карпаты" в борьбе за еврокубки, а "Ингулец" занимает последнее место.

Vbet Лига. 24-й тур

"Ингулец" - "Карпаты" 1:2

Голы: Свистун (90) - Бабогло (5, 81)

Нереализованный пенальти: Бруниньо (12)

"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк (Свистун, 78), Дыхтярук, Малыш (Жовтенко, 67), Катрич - Лосенко, Волохатый, Пятов (Кисленко, 78), Пушкарев, Фарасеенко (Могильный, 67) - Сад (Гаджук, 81)

"Карпаты": Кинарейкин - Стецков, Бабогло, Жан Педросо, Полегенько - Альварес, Чачуа (Квасница, 90+1) , Бруниньо (Шах, 72) - Костенко (Федор, 72), Краснопир (Невес, 72), Подлепенец (Очеретько, 65)