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Финал тура. Стартовые составы на матч Ингулец - Карпаты
Относительно предсказуемые 11-ки
УПЛ
В последнем поединке 24 тура чемпионата Украины "Ингулец" примет в Александрии "Карпаты". Главные тренеры команд определились с основными составами на эту встречу.
"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк, Малыш, Дыхтярук, Катрич - Пушкарев, Волохатый, Лосенко, Пятов, Фарасеенко - Сад
Запасные хозяев: Жилкин, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Попов, Кисленко, Дубилей, Могильный, Жовтенко, Свистун, Лисняк
"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецков - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Подлепенец, Костенко, Краснопир
Запасные гостей: Адамюк, Невес, Квасница, Федор, Клименко, Очеретько, Танда, Шах, Кемкин
"Ингулец" на данный момент замыкает турнирную таблицу УПЛ, а "Карпаты" в случае сегодняшнего триумфа могут подняться в топ-5.
Старт встречи запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет
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