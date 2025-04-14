Финал тура. Стартовые составы на матч Ингулец - Карпаты

В последнем поединке 24 тура чемпионата Украины "Ингулец" примет в Александрии "Карпаты". Главные тренеры команд определились с основными составами на эту встречу.

"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк, Малыш, Дыхтярук, Катрич - Пушкарев, Волохатый, Лосенко, Пятов, Фарасеенко - Сад

Запасные хозяев: Жилкин, Чабан, Скороход, Гаджук, Меленчук, Попов, Кисленко, Дубилей, Могильный, Жовтенко, Свистун, Лисняк

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецков - Чачуа, Альварес, Бруниньо - Подлепенец, Костенко, Краснопир

Запасные гостей: Адамюк, Невес, Квасница, Федор, Клименко, Очеретько, Танда, Шах, Кемкин

"Ингулец" на данный момент замыкает турнирную таблицу УПЛ, а "Карпаты" в случае сегодняшнего триумфа могут подняться в топ-5.