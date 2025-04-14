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Вратарь Ингульца установил абсолютный рекорд в УПЛ по количеству отраженных пенальти

Премьер-лига
Обновлено

Невероятный показатель

Вратарь Ингульца установил абсолютный рекорд в УПЛ по количеству отраженных пенальти

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук установил абсолютный рекорд в Украинской Премьер-Лиге.

33-летний голкипер отразил шестой подряд удар с пенальти — все в текущей кампании.

В матче 24-го тура чемпионата Украины против "Карпат" Паламарчук отразил удар Бруниньо с одиннадцатиметровой отметки на 12-й минуте. На данный момент львовяне ведут в счете — 0:1.

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Что интересно, невероятная серия Алексея Паламарчука началась также в матче против "Карпат" еще в 9-м туре УПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Алексей Паламарчук провел 7 "сухих" игр в 22 матчах за "Ингулец" в чемпионате Украины.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
14.04.2025 в 16:03
Опять для Киева?
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Комментарии 1
Goodwin95 (Киев)
14.04.2025 в 16:03
Опять для Киева?
Ответить
0
1

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