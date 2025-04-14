Вратарь Ингульца установил абсолютный рекорд в УПЛ по количеству отраженных пенальти

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук установил абсолютный рекорд в Украинской Премьер-Лиге.

33-летний голкипер отразил шестой подряд удар с пенальти — все в текущей кампании.

В матче 24-го тура чемпионата Украины против "Карпат" Паламарчук отразил удар Бруниньо с одиннадцатиметровой отметки на 12-й минуте. На данный момент львовяне ведут в счете — 0:1.

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Что интересно, невероятная серия Алексея Паламарчука началась также в матче против "Карпат" еще в 9-м туре УПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Алексей Паламарчук провел 7 "сухих" игр в 22 матчах за "Ингулец" в чемпионате Украины.