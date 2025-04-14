Забил впервые с 2021-го года. Центрбек Карпат открыл счет в игре с Ингульцом

Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло вывел вперед свою команду в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против "Ингульца".

Свой гол 26-летний футболист забил головой после подачи с углового.

Стоит отметить, что в последний раз Бабогло распечатывал ворота соперника в рамках УПЛ в ноябре 2021-го года.