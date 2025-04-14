Премьер-лига
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Забил впервые с 2021-го года. Центрбек Карпат открыл счет в игре с Ингульцом
Быстрый гол львовян
Фото: ФК Карпати Львів
Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло вывел вперед свою команду в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против "Ингульца".
Свой гол 26-летний футболист забил головой после подачи с углового.
Стоит отметить, что в последний раз Бабогло распечатывал ворота соперника в рамках УПЛ в ноябре 2021-го года.
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