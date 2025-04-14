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Забил впервые с 2021-го года. Центрбек Карпат открыл счет в игре с Ингульцом

Премьер-лига

Быстрый гол львовян

Забил впервые с 2021-го года. Центрбек Карпат открыл счет в игре с Ингульцом

Фото: ФК Карпати Львів

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Карпат" Владислав Бабогло вывел вперед свою команду в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против "Ингульца".

Свой гол 26-летний футболист забил головой после подачи с углового.

Стоит отметить, что в последний раз Бабогло распечатывал ворота соперника в рамках УПЛ в ноябре 2021-го года.

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