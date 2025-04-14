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Крупский: Смотрим в турнирную таблицу - а мы уже там внизу
Защитник Ворсклы разочарован поражением от Полесья
vorskla.com.ua
Защитник "Ворсклы" Илья Крупский подвел итог матча 24-го тура УПЛ, в котором
– Какие у вас эмоции после игры?
– Да какие эмоции? Опустошение, потому что не забираем зачетные баллы, которые нам так нужны. Смотрим в турнирную таблицу - а мы уже там внизу.
Я считаю, что и первый, и второй тайм был ужасен в нашем исполнении. Вообще сегодня не было команды на поле. Будем говорить, будем, я не знаю, дальше двигаться. Уже нечего терять. Шесть матчей - шесть финалов.
– Ты говоришь, что не было команды на поле. Из-за чего - из-за, возможно, того, что немножко изменения были в составе или банально не ожидали чего-то, что делало "Полесье"?
– Сегодня каждый проиграл где-то свои единоборства - и за счет этого не имели где-то такой активности. Много ошибались в простых передачах, поэтому и такой результат. Последняя минута - также начали разыгрывать мяч.
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