Клуб Серии А проявляет интерес к форварду Шахтера

Итальянская " Болонья ", которая проводит выдающийся для себя сезон (выход в финал Кубка Италии и выход в в ервокубки через чемпионат), уже начала задумываться об усилении на летнее трансферное окно.

Как пишет Tuttomercatoweb, "Болонья", вероятно, летом продаст форварда Дана Ндойе, интерес к которому проявляют многие топ-клубы Италии и Европы и который оценивается в 25-30 млн евро.

В случае продажи своего лидера, итальянский клуб постарается подписать 20-летнего бразильского форварда "Шахтера" Эгиналду, который в последнее время показывает яркую и качественную игру.

Напомним, что Эгиналду перешел в "Шахтер" летом 2023 года из "Васко да Гама" за 3,5 миллиона евро и с того момента провел за "горняков" 49 официальных матчей (8 голов, 8 ассистов).