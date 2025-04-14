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Клуб Серии А проявляет интерес к форварду Шахтера

Премьер-лига
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Болонья уже начала составлять трансферные списки на летнее окно

Клуб Серии А проявляет интерес к форварду Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Итальянская "Болонья", которая проводит выдающийся для себя сезон (выход в финал Кубка Италии и выход в в ервокубки через чемпионат), уже начала задумываться об усилении на летнее трансферное окно.

Как пишет Tuttomercatoweb, "Болонья", вероятно, летом продаст форварда Дана Ндойе, интерес к которому проявляют многие топ-клубы Италии и Европы и который оценивается в 25-30 млн евро.

В случае продажи своего лидера, итальянский клуб постарается подписать 20-летнего бразильского форварда "Шахтера" Эгиналду, который в последнее время показывает яркую и качественную игру.

Напомним, что Эгиналду перешел в "Шахтер" летом 2023 года из "Васко да Гама" за 3,5 миллиона евро и с того момента провел за "горняков" 49 официальных матчей (8 голов, 8 ассистов).

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Болонья Шахтер (Донецк) Эгиналдо
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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
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